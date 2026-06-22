Deportes Osorno deberá pagar US$ 56 mil a Colo-Colo tras fallo de la ANFP y arriesga la quiebra

El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la entidad dictó a favor de ByN tras una denuncia por derechos de formación que debe el club del sur. El litigio judicial ya llegó a la Fiscalía Nacional de Economía (FNE) y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Colo-Colo logró un triunfo en los tribunales tras la resolución del Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) que falló a favor de Blanco y Negro (ByN, sociedad anónima ligada al club de Santiago) por un reclamo económico a los derechos de formación del jugador Carlos Soto.

En un comunicado, el club sureño argumentó que la decisión “es un golpe duro para la institución ya que atenta directamente contra la continuidad operativa y financiera del club". Dijo verse obligada "a redoblar los esfuerzos tanto a nivel dirigencial como de comunidad e hinchada para dar una solución oportuna a esta situación”.

Por el fallo, la firma debe abonar en 15 días la cantidad de US$ 56.877 mil (cerca de $ 52 millones) a las arcas de ByN para cumplir con el dictamen. De no realizarlo, arriesga una importante substracción de puntos en un momento clave de la temporada, en la que son líderes con 20 puntos en 10 partidos disputados.

Además, a ello se suma, que el monto a desembolsar escapa de su presupuesto en un año.

“Frente a este escenario, la directiva se encuentra analizando en detalle la resolución del tribunal de la ANFP. De manera paralela, como institución seguimos adelante con las acciones e instancias ya iniciadas ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto a la improcedencia de este tipo de cobros", agregó.

Se espera que en los próximos días el club anuncie los pasos a seguir tras la sentencia.

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El caso de Carlos Soto

El conflicto se originó durante abril pasado, cuando se conoció que Colo-Colo había presentado acciones contra varios clubes de la Segunda División Profesional reclamando el pago de derechos de formación de futbolistas surgidos en sus divisiones inferiores.

En esa lista apareció Soto, el mediocampista de 24 años, quien hizo sus primeros años en las inferiores en el club de Santiago, donde estuvo hasta 2021. A esa fecha, y tras no recibir un contrato profesional por la organización, es contactado por Deportes Osorno. En 2022, cuando el club asciende a la Segunda División, le realiza el contrato profesional.

Tras ello, Colo-Colo toma conocimiento de lo ocurrido y decide perdir cerca de $ 52 millones en el contexto de “derechos de formación” por haber sido formado por la institución en las etapas de inferiores.