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Deportes Osorno deberá pagar US$ 56 mil a Colo-Colo tras fallo de la ANFP y arriesga la quiebra

El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la entidad dictó a favor de ByN tras una denuncia por derechos de formación que debe el club del sur. El litigio judicial ya llegó a la Fiscalía Nacional de Economía (FNE) y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 16:45 hrs.

demanda tribunales pago Fútbol quiebras Álvaro Santander Benitez
<p>Foto: Comunicaciones Deportes Osorno</p>

Foto: Comunicaciones Deportes Osorno

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