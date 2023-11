Óscar Landerretche y propuesta constitucional: "No es una solución política, más aún se ha convertido en la estrategia presidencial de alguien"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El economitsa y expresidente de Codelco, Óscar Landerretche, reafirmó su posición de votar en contra de la propuesta constitucional en el próximo plebiscito del 17 de diciembre.

En conversación con Tele13 Radio, mencionó que del texto elaborado "hay cosas que no me gustan derechamente, que no me parece que deban estar adentro de una constitución", pero precisó que "tampoco lo dramatizo, no encuentro que sea el fin del mundo si se aprueba".

Señalando que a su parecer, la Carta Magna debería ser no solo un aparato técnico y jurídico, sino también una solución política. "Definitivamente esta propuesta, al igual que la anterior, no es una solución política, más aún se ha convertido en la estrategia presidencial de alguien", indicó.

Por lo que reafirmó que "no conduce a ninguna parte" y que se debe cerrar el proceso de una nueva constitución rechazándola.

"Y ojalá que tengamos la disciplina para implementar alguna de las reformas políticas que sí son cosas no completas, porque le falta harto, pero que van en la dirección completa hacia algunas reformas al sistema político que podrían ayudar", sostuvo.