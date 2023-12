Nadie ganó: Chile suma un segundo rechazo a una propuesta constitucional en dos años y sube presión a la clase política

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

1 Un amplio triunfo

Redondeando, el “en contra” (EC) ganó por 10 puntos frente al “a favor” (AF), es decir 55% versus 45%. Las encuestas chilenas fueron una de las triunfadoras de la noche. La mayoría de ellas le dieron en el clavo.

La pregunta es ¿cómo logró subir al 55% (en contra) una opción que el 4 de septiembre de 2022, perdió con el 38% (apruebo)?

Quedó demostrado que existe, por lo menos, entre un 10% y un 20% de votos que no pertenecen a ningún sector político y que fluctúan según cada elección.

Con un Gobierno mal evaluado y dificultades de la gente para entender el texto constitucional, este voto pro EC es consecuencia de la fatiga de la gente con la clase política en su conjunto. Rechazar con el voto que era acerca de una constitución que no comprendían, los llevó a engrosar el número de quienes apoyaron el EC.

Al parecer estaban equivocados los ganadores del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, el 62% de los votos de la gente con que triunfaron esa vez no se identificaban con la centro derecha o con Republicanos.

La votación histórica de ese conglomerado es en torno al 44% que obtuvo en el plebiscito de 1988 y que sacó José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de 2021.

2 La misma Constitución

Dicen que la única que ganó ayer fue la Constitución vigente. Esa que ideó Jaime Guzmán y que permitió al régimen de Augusto Pinochet institucionalizarse.

Dos veces fue la vencedora en las urnas ante proyectos constitucionales opuestos: en septiembre de 2022 se rechazó una carta fundamental creada por una convención constituyente mayoritariamente de izquierda con un texto de cariz maximalista e identitario.

Un año y tres meses después es derrotado otro texto constitucional en cuya redacción incidió más que nada la centroderecha y la derecha y que tenía elementos políticos y valóricos que, entre otras cosas, la hicieron salir derrotada.

Un largo viaje, en el que prácticamente todos habrán perdido algo y en que únicamente la anti política resultó vencedora.

3 Cómo queda el Gobierno

Este fue un triunfo electoral del Gobierno, pero en realidad es una derrota cultural y política porque murió su proyecto de terminar con “la Constitución de los cuatro generales”, y reformada por Ricardo Lagos en 2005.

En 2022 Boric decía “no hay vencedores ni vencidos”. Había perdido la Consitución de la convencional constituyente por la que él y su Gobierno habían apostado todo y llamaba, con humildad, a “escuchar la voz del pueblo”. Esa noche del 4 de septiembre cuando arrasó el rechazo, el Presidente Boric convocó “a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante y juntos acordar los plazos y bordes de un nuevo proceso constituyente”.

Boric no se jugó su destino en esta oportunidad por el EC, como lo hizo antes con el apruebo. Silenció su opción personal y llamó a su Gobierno a no hacer campaña por el EC a un texto constitucional que claramente no apoyaba.

Anoche, después del rechazo al proyecto de nueva carta fundamental reiteró que “se cierra el proceso constitucional”, ya que “las urgencias son otras”.

Este es el aire, el espacio, con que cuenta el Gobierno para lograr impulsar con efectos inmediatos medidas y leyes para temas como seguridad, trabajo, pensiones, recaudación fiscal,y promoción de las inversiones.

Estos dos años son su última oportunidad. “Ya no hay excusas”, como él mismo dijo ayer.

Una reestructuración de su gobierno, con cambio de gabinete incluido, se da por supuesto ante la crisis que, en varios frentes, enfrenta el Gobierno.

4 Perdió Kast

Quienes dominaron el consejo constitucional fueron los republicanos con 22 representantes. Ellos contaban con el liderazgo externo de su líder José Antonio Kast. A él se le carga con la responsabilidad de no haber sabido transar con el oficialismo para generar un texto inclusivo, que convenciera o que, al menos, no causara rechazo en ellos.

Sin embargo, también se cuestiona el liderazgo de Kast, porque su partido, el Republicano, fue abandonado por militantes como el senador Rojo Edwards, y por varios adherentes. No saber cómo conservar unido al partido, es otra de las cuentas por cobrar que se le asignan a Kast.

Chile, ha quedado demostrado, no es un país de extremos. Una Constitución que apela a los intereses de la izquierda u otra que satisfaga los de derecha, no tienen cabida. Y eso es lo que tampoco supo entender Kast ante la experiencia del gran rechazo a la Constitución el 4 de septiembre de 2022.

5 La presidencial de la derecha

Como José Antonio Kast fue el que lideró, como partido, el texto constitucional recién rechazado y quien más hizo campaña por este recorriendo todo Chile con este propósito, se lo sindica como el directo responsable de la derrota. Su contrincante en la presidencial del sector, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, recién se subió al apoyo del AF en el mes de octubre, luego de haber desmerecido el texto en el mes de septiembre diciendo que ella no se pondría su capital político por esa Constitución. Al incluirse a la campaña, luego de cambiar su opinión respecto de ella (al menos así lo dijo), hizo unas salidas a terreno muy moderadas en Santiago porque, aludió, “no tenía día libres en la Municipalidad” .

Esta tibieza de Matthei por no habérselas jugado tan claramente como Kast por este texto constitucional, la redimen – en parte- de ciertas culpas tras la derrota del AF. Pero eso es por el momento. La consecuenca lógica sería que Matthei se mantuviera en las encuestas y que Kast bajara, pero esto aún es poco relevante porque faltan más de dos años para la presidencial.

6 La franja y la campaña

Al parecer, el “que se jodan todos”, la exPresidenta Michelle Bachelet en la cancha de fútbol rodeada de mujeres, las imágenes de la plaza Baquedano incendiada, las cientos de frases lejanas al texto constitucional que aparecían en la franja electoral cada noche; sirvieron de poco.

Sin campaña y franja el resultado final no estaba lejos, según indicaron acertadamente las encuestas chilenas en el período previo.

Lo que habría que explorar, a modo de enseñanza, es si la franja presidencial debiese haberse apegado más al texto constitucional y si así la credibilidad del segmento habría sido mayor y el votante respetaría, señala un representante del a favor.

7 Dónde gano el AF

Como es habitual el AF tiene su votación dura en el distrito 11 (Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén), pero perdió en la Región Metropolitana.

Fuera de Santiago triunfó solamente en las regiones del Maule, la Araucanía y Ñuble.

Ñuble fue la con el resultado más contundente de 56,82% por el a favor.

El conflicto mapuche lleva a que los habitantes de la Araucanía se inclinen por una mayor estabilidad y la necesidad de paz y eso se los aseguraba, a juicio de los expertos, un texto auspiciado por la centro derecha.

También señalan que si la derecha pretende multipllicar su votación debe saber copar más seguidores en más comunas del Área Metropolitana y en más regiones del país.

Más de 13 millones de chilenos salieron a votar ayer. Un 55,76% manifestó su votó en contra (6.890.756 personas), versus el 44,24% (5.467.211 votos) que estuvo por el a favor.

Esta es la segunda participación más alta en la historia de Chile y con voto voluntario, solo superada por la participación que obtuvo el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 donde esa vez triunfó el rechazo, tal como ahora.

Dos proyectos constitucionales al tacho de la basura y sumas millonarias de pesos gastados en este proceso.