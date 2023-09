El cambio climático supone una amenaza más aterradora que la guerra nuclear, asegura Biden

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la única amenaza para la existencia de la humanidad es el cambio climático, y que ni siquiera un conflicto nuclear supone un peligro similar.

"La única amenaza existencial a la que se enfrenta la humanidad, incluso algo más aterrador que una guerra nuclear, es el calentamiento global", dijo Biden durante una conferencia de prensa.

El presidente añadió que "vamos a tener verdaderos problemas" si, en la próxima década o dos, el calentamiento supera el aumento de temperatura de 1,5C que los científicos consideran un punto de inflexión para aumentar las posibilidades de fenómenos meteorológicos extremos.

"No hay vuelta atrás", continuó Biden. "Y por eso hay mucho que podemos hacer mientras tanto".

Biden habló tras la cumbre del Grupo de los 20 celebrada en la India, en la que los líderes acordaron una serie de medidas climáticas, incluido el compromiso de triplicar la capacidad de las energías renovables para finales de la década.

La atención del Presidente este año se ha visto consumida en ocasiones por catástrofes meteorológicas y climáticas, como los mortíferos incendios forestales de Maui. Según los Centros Nacionales de Información Medioambiental, Estados Unidos ha sufrido este año más de una docena de fenómenos meteorológicos graves por valor de miles de millones de dólares.

Sin embargo, los acontecimientos mundiales, especialmente la guerra en Ucrania, han seguido suscitando temores de un posible conflicto nuclear. El Presidente ruso Vladimir Putin ha amenazado con desplegar el arsenal nuclear de su país en caso de que se viole su soberanía, y recientemente posicionó activos nucleares en la vecina Bielorrusia.

"Cuando hace tres años dije aquí que me preocupaba que el río Colorado se secara, todo el mundo me miró como si estuviera loco", dijo Biden a los donantes de su campaña en un acto de recaudación de fondos celebrado en junio. "Me miraron como cuando dije que me preocupaba que Putin utilizara armas nucleares tácticas. Es real".