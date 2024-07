Aceleradora Aster y fondo Coppernico buscan potenciar el ecosistema de startups mineras en el norte

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un ecosistema que avanza, pero que todavía necesita más casos de éxito para consolidarse. Es la reflexión de Constanza Moraga, gerente general de Aster, aceleradora de startups de la región de Antofagasta que busca continuar la ejecución de su fondo de inversión.

Aster surgió en 2021 de una colaboración público-privada entre el Gobierno Regional, Corfo y Escondida BHP. La licitación para administrarla por los primeros dos años se la adjudicó la aceleradora Magical. El proyecto también incluyó el fondo de inversión Coppernico, administrado por ChileGlobal Ventures, brazo de capital de riesgo de Fundación Chile, con financiamiento de la compañía minera.

Si bien durante los primeros dos años Escondida BHP solo entregaba recursos para Coppernico, desde hace un año dieron un paso más y ahora financian la totalidad de Aster.

“Vieron el valor, todo lo que había crecido y decidieron financiar la operación completa”, dijo Moraga, por lo que ahora opera y ejecuta dineros 100% privados.

Reenfoque en minería

Este cambio también ha empujado otros, pues en un comienzo, el foco de Aster era recibir y acelerar startups de varios sectores, pero debido al contexto regional de Antofagasta -polo minero del país- cada vez llegaban más emprendimientos con soluciones para la minería, por lo que se reenfocó 100% en apoyar emprendimientos para esta industria

“Hay una oportunidad tremenda y queremos convertirlo en un polo de emprendimiento e innovación generando startups innovadoras en torno a la minería, en una industria que precisamente requiere mucha innovación”, señaló.

A la fecha tienen un portafolio de 56 startups, de ellas, un 75% desarrollan soluciones para la minería.

Moraga adelantó que ya tienen “comprometidas” las siguientes dos convocatorias, que serían la sexta y séptima de Aster, las que realizarán durante 2024.

Contó que, en promedio llegan cerca de un centenar de startups a los llamados, pero seleccionarán a seis emprendimientos. “Ahora somos mucho más selectivos”, dijo.

Participar del programa de aceleración de cuatro meses implica recibir donaciones de US$ 15 mil y si “ganan” en el demo day (evento donde presentan su proyecto de negocio), entre US$ 20 mil y US$ 50 mil equity free. El programa toma participación del 2,5% de cada startup.

Uno de los desafíos, apuntó Moraga, es lograr pilotos de startups con Escondida BHP. De su portafolio hay 27 pruebas en curso de 15 emprendimientos en minería, dos de ellos con la empresa australiana con la meta de lograr cinco en un año.