Achs lanza nuevo Consejo de Innovación junto a startups para impulsar el desarrollo tecnológico en seguridad laboral y salud

La Asociación Chilena de Seguridad (Achs) anunció la creación de su Consejo de Innovación, un comité asesor con el que busca acelerar la adopción de soluciones tecnológicas en el ámbito de la seguridad laboral y la salud. La iniciativa se enmarca en la estrategia de innovación y desarrollo tecnológico de la organización, que en los últimos tres años ha trabajado junto a startups para pilotear e implementar soluciones en ámbitos como prevención de accidentes, salud, digitalización de operaciones e integración de inteligencia artificial (IA).

US$ 31,8 millones destinó la Achs en tecnología para 2025.

El gerente de la División Desarrollo de Producto y Estrategia Digital de la Achs, Rodrigo de la Calle, explicó que el Consejo estará integrado por cinco representantes del ecosistema startup con experiencia en transformación digital e inteligencia artificial, con el objetivo de asesorar a la mutualidad con “propuestas estratégicas innovadoras, nuevas prácticas de trabajo y soluciones tecnológicas que respondan a los desafíos del futuro”, además de impulsar una “cultura de innovación abierta” dentro de la organización.

Actualmente, son tres los seleccionados: Tomás Grandi (CEO de Sked24), Jorge Pérez (Cofundador de Cero.AI) y Rafael Lorca (CSO de DataScope), mientras que los dos cupos restantes aún están en proceso de selección.

Respecto de los miembros seleccionados, de la Calle dijo que “son organizaciones que admiramos por sus prácticas de trabajo ágiles, su enfoque en el impacto y su capacidad de escalar soluciones de manera rápida”.

Estrategia de innovación y rol del Consejo

Para este año, la Achs ha definido una hoja de ruta basada en cuatro ejes de innovación: prevención y seguridad laboral, salud y atención médica, canales de atención y comunicación, y cultura y ecosistema de innovación interna.

En estos ámbitos, de la Calle señaló que la mutualidad pilotea anualmente entre 30 y 40 soluciones, y que han implementado diversas iniciativas, como un sistema basado en IA que permite identificar accidentes laborales con potencial de gravedad y generar medidas preventivas; análisis de imágenes de diagnóstico (rayos X) con IA para asistir a médicos en la detección de fracturas; una sucursal virtual para sus canales de atención y comunicación; además han desarrollado instancias como Demo Days y una “Hackatón por la Productividad”, para impulsar la colaboración entre equipos y la cultura de innovación.

Para efectos de capacitación, por ejemplo, dijo que el año pasado pilotearon un curso a través de WhatsApp -junto a la startup colombiana Zalvadora- que contempla una conversación con un chatbot que entrega los contenidos distribuidos entre formato video y texto, “y puede hacer preguntas tipo quiz. Si alguien abandona el curso, este está siempre abierto, siempre en su bolsillo, le manda notificaciones y le recuerda que tiene que terminarlo. Entonces tiene una tasa de término más alta que un curso tradicional”, afirmó de la Calle.

Por otro lado, indicó que “tenemos un músculo bien desarrollado de mejora continua interna, de buscar oportunidades de eficiencia, de digitalización, optimización y simplificación de procesos. Con la nueva era de la inteligencia artificial, con las nuevas herramientas que están disponibles, lo que hemos hecho es democratizar nuestras capacidades. En esa línea, por ejemplo, tenemos asistentes de IA que en la interna, en los procesos de backoffice sobre todo, pueden ejecutar tareas”.

Este año, la Achs ha destinado un total de US$ 31,8 millones en tecnología, desglosados en US$ 20,2 millones en gasto y US$ 11,6 millones en inversiones tecnológicas. “Por ejemplo, en 2024 piloteamos con DataScope una plataforma para poder hacer observaciones e inspecciones en terreno, pero para este año ya es parte de nuestros gastos recurrentes”, explicó de la Calle.

En esa línea, detalló que el nuevo Consejo contribuirá en la identificación de nuevas tecnologías aplicables y sus miembros participarán activamente para otorgar “retroalimentación estratégica” a la Achs en la adopción tecnológica.

Para eso, explicó que este comité sesionará seis veces al año, alternando entre Demo Days donde se presentarán proyectos y productos en desarrollo, y reuniones temáticas, que este año se centrarán en desafíos asociados a ciberseguridad, uso extensivo de IA para la transformación de procesos y nuevas formas de capacitación.

La primera reunión está programada para marzo, y en abril se realizará el primer Demo Day del año. “Queremos acelerar la incorporación y la captura de valor de iniciativas disruptivas e innovadoras, que nos ayuden a agregar valor a nuestros clientes, trabajadores y pacientes. No se busca diversificar negocios, sino consolidar el núcleo de nuestro quehacer como organización”, añadió de la Calle.