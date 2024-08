Buydepa obtiene financiamiento con AGF del Grupo Nevasa para aumentar stock de departamentos seminuevos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una nueva vía de financiamiento obtuvo la proptech -tecnología para el sector inmobiliario- Buydepa con el cierre de una alianza con NVS, la Administradora General de Fondos del Grupo Nevasa.

A través de este acuerdo, la startup obtuvo una línea de crédito por UF 25.000 (unos $ 940 millones) para financiar la compra de departamentos seminuevos, los que Buydepa remodela y luego vende en su misión de mejorar las condiciones para acceder a una vivienda.

Por lo anterior, la startup fundada en 2019 por Nicolás Méndez, Antonio Roa y Agustín y Pablo Ruiz Tagle desarrolló una plataforma con un software de valorización instantáneo de propiedades. Cada vez que una persona les quiera vender un departamento seminuevo pueden hacer una oferta directa. Para comprar las viviendas levantan fondos de deuda privada con distintas entidades, como NVS.

El CEO y cofundador de Buydepa, Nicolás Méndez, comentó que las conversaciones con la AGF comenzaron hace cinco meses y hace unas semanas obtuvieron el financiamiento.

“Les transmitimos nuestro propósito como compañía, que noté que fue algo importante para ellos, y también mostramos el track record (historial) que tenemos, que para los fondos de deuda es muy importante para demostrar que hemos podido cumplir con todos los supuestos”, afirmó.

Méndez agregó que ya han utilizado cerca de la mitad de la línea de crédito y proyectó completarla dentro de las siguientes semanas para extenderla hasta las UF 80.000 este año.

Con este financiamiento, Buydepa, que en 2023 vendió US$ 18 millones (150 viviendas) y que el primer trimestre cerró una ronda de US$ 3 millones con fondos de venture capital y family offices, superó los US$ 25 millones en deuda para financiar la compra de unidades inmobiliarias, en los que ha acudido a actores como LarrainVial, BTG Pactual, Addwise, entre otros.

Por otro lado, en julio la startup lanzó un nuevo servicio en el que “desbloquean” las transacciones de viviendas usadas entre personas, en el que certifican el estado del inmueble y entregan herramientas que permiten el financiamiento directo del pie.

“En nuestro primer mes captamos propiedades por UF 100.000 y realizamos las primeras 5 operaciones”, dijo Méndez.

En cuanto a su negocio, proyectó un crecimiento de entre 30% y 50% respecto de 2023 y vender 300 departamentos seminuevos.