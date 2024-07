Cohere, la startup de IA menos llamativa pero que ya está valorada en US$ 5.500 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La startup de Cohere Inc. es ahora una de las empresas de Inteligencia Artificial (IA) más valiosas del mundo y una de las startups más grandes de Canadá. Sin embargo, a diferencia de algunos de sus competidores en Silicon Valley, no es particularmente llamativa.

En una nueva ronda de financiación, Cohere fue valorada en US$ 5.500 millones, elevándola a los niveles más altos de las startups globales. Llegó a esa posición sin una aplicación para consumidores que escriba poemas, dibuje imágenes o ayude con las tareas.

En cambio, Cohere, con sede en Toronto, crea grandes modelos de lenguaje —software entrenado con enormes cantidades de datos de internet para analizar y generar texto— y los personaliza para empresas. Su software ha atraído a cientos de clientes como Notion Labs Inc. y Oracle Inc. (también un inversor), que usan la tecnología de la startup para cosas como ayudar a redactar el contenido de sitios web, comunicarse con los usuarios y añadir inteligencia artificial generativa a sus propios productos.

Cohere también ha atraído inversionistas. La empresa ha recaudado US$ 500 millones en una financiación de serie D, que planea anunciar el lunes. La ronda fue liderada por el gestor de inversiones en pensiones PSP Investments, junto con un sindicato de nuevos inversores, incluyendo a Cisco Systems Inc., Fujitsu de Japón, AMD Ventures de Advanced Micro Devices Inc. y la agencia de crédito a la exportación de Canadá EDC.

La nueva financiación más que duplica la valoración de la startup respecto al año pasado, cuando Cohere recaudó US$ 270 millones en una ronda liderada por Inovia Capital, con sede en Montreal, y lleva su total de fondos recaudados a US$ 970 millones. La ronda también ha coincidido con un panorama cada vez más competitivo para la financiación de riesgo, incluso en el mundo de la IA, que recibe mucha atención. Reuters informó previamente algunos detalles del acuerdo.

La tecnología

Cohere es una de las pocas startups que construyen grandes modelos de lenguaje desde cero, en parte porque la tecnología es extremadamente cara y difícil de construir. Sus competidores incluyen empresas como OpenAI, Anthropic y Google. OpenAI en particular ha dicho que sus objetivos son extremadamente ambiciosos: intentar construir una IA general, o AGI en inglés, un software de IA capaz de desempeñarse tan bien como (o mejor que) los humanos en la mayoría de las tareas.

Cohere, en cambio, persigue el objetivo inmediato de hacer software que ayude a las empresas a funcionar de manera más eficiente. “No estamos persiguiendo la AGI”, dijo Nick Frosst, uno de los tres cofundadores de la empresa. “Estamos tratando de hacer modelos que se puedan ejecutar eficientemente en una empresa para resolver problemas reales”.

Fundada en 2019, Cohere es dirigida por el cofundador Aidan Gomez, quien es una auténtica celebridad en el mundo de la IA. Gomez es uno de los autores del influyente artículo de investigación “Attention Is All You Need”, que condujo a avances en la forma en que las computadoras analizan y generan texto. Gomez, Frosst y el cofundador Ivan Zhang han desarrollado rápidamente la empresa en los últimos años. Esta primavera, lanzaron el nuevo modelo de Cohere, Command R+, el más poderoso de la compañía hasta ahora. Cohere dice que está destinado a competir contra rivales como OpenAI, mientras cuesta menos.

A finales de marzo, Cohere estaba generando US$ 35 millones en ingresos anualizados, frente a los US$ 13 millones a finales de 2023, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada porque la información es privada. La empresa, que comenzó el año con aproximadamente 250 empleados, planea duplicar su plantilla este año.

Las capacidades de los grandes modelos de lenguaje han cambiado rápidamente en los últimos cuatro años, y el interés público en los chatbots que funcionan con dicho software —que pueden imitar hábilmente las conversaciones humanas— se disparó desde finales de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI. Encontrar la manera de hacer que la tecnología sea útil y mantenerse a la vanguardia mientras evoluciona ha sido un esfuerzo importante para la empresa, dijo Frosst.

Industrias y modelos multiidioma

Hoy en día, Cohere tiene clientes en una amplia gama de industrias. Incluyen bancos, empresas tecnológicas y minoristas. Una marca de lujo está utilizando una herramienta de compras virtual que Cohere construyó para ayudar a los trabajadores a sugerir productos a los clientes. El Toronto-Dominion Bank, un nuevo cliente, utilizará la IA de Cohere para tareas como responder preguntas basadas en documentos financieros, dijo Frosst.

“Mis casos de uso favoritos de esta tecnología son los que impulsan cosas que nadie quiere hacer”, dijo Frosst. Por ejemplo, una startup llamada Borderless AI utiliza los modelos de Cohere para responder preguntas relacionadas con las complejidades del derecho laboral en todo el mundo en varios idiomas.

Los modelos de Cohere se pueden usar en 10 idiomas, incluidos inglés, español, chino, árabe y japonés, y sus modelos pueden citar fuentes en las respuestas también.

Guillermo Freire, quien dirige el grupo de mercado medio en EDC, dijo que la capacidad de la startup para operar en muchos idiomas fue una de las cosas que interesó a la agencia gubernamental canadiense. Freire espera que la inversión de EDC ayude a la empresa nacional a expandirse internacionalmente, pero que permanezca con sede en el país. Cohere ha crecido hasta incluir oficinas en centros como San Francisco y Londres, pero dice que no planea dejar la ciudad donde comenzó. “Toronto ha sido un gran lugar para construir una empresa global”, dijo Frosst.