De Biobío a Niágara: Surpoint llega con tecnología a viñas de Canadá

En 2009, el informático Héctor Enríquez fundó Surpoint, una empresa tecnológica dedicada al desarrollo de software para negocios. Hace un tiempo decidió dar un giro y debutó en la región del Niágara, en Canadá, con una aplicación (app) para aumentar las ventas de viñedos, mercado en el que espera posicionarse como una winetech.

Su trayectoria ha sido larga y, hasta hace poco, no consideraba el sector vitivinícola. Enríquez, partió su emprendimiento cuando estudiaba en la Universidad del Bío-Bío, “más por necesidad que por decisión”, dijo, en referencia a que debía cubrir gastos personales tras convertirse en padre.

Aprendió a programar a los 14 años, lo que le permitió trabajar como consultor freelance durante la etapa universitaria, principalmente para desarrollar software de reportería para empresas.

En 2009 comenzó a tener ingresos estables y constituyó formalmente Surpoint, ya con equipo de trabajo, y en 2012 se tituló.

Casi una década más tarde, llegó la pandemia del Covid-19. Enríquez aprovechó el confinamiento para evaluar una mudanza y expansión. La opción lógica era Santiago, dijo, pero tras investigar mercados, con su familia eligió Canadá, específicamente el sector de Niágara, famoso por sus cataratas, en la Provincia de Ontario.

“Es un lugar sumamente estratégico. Hay cinco puentes, tres aeropuertos internacionales, estás a seis horas manejando de Nueva York, Chicago y Detroit, y a una hora y media de Toronto”, contó.

Se instaló en Niágara Falls en septiembre de 2022. Partió estudiando el mercado y buscando empresas y clientes. “No es lo mismo vender en Chile que aquí, el mercado es más de especialistas”, comentó.

Software para viñas

Los viñedos nunca estuvieron en el radar de Enríquez. Jamás había trabajado con este segmento en Chile, hasta que un amigo lo invitó a una comida en diciembre de 2022 en Niágara.

“Pensaba que sería un pub, algo más relajado. Y era una viña súper fancy, muy elegante”, comentó.

Era Stratus Vineyards, un viñedo “no tan caro, porque está pensado para probar los vinos y después comprarlos”.

Para la cata, le entregaron un papel para la compra. “Era una especie de cartilla para hacer el proceso y dije ‘no puede ser’, no tenía sentido que todo fuera manual con tanto turista”, afirmó.

Vio el potencial de negocio que podía desarrollar. Solo en Niágara, dijo, hay 147 viñedos, el sector mueve 20 millones de turistas al año y está a solo 20 minutos de las cataratas.

Quedó en contacto con la viña para trabajar juntos en algún desarrollo de software para mejorar ese proceso y nació Wine Tasting Journal, una app que permite a los viñedos transformar el evento de la cata en un flujo de caja.

Tuvo varias reuniones con Stratus Vineyards para entender la problemática, y trabajó codo a codo con ellos en el producto mínimo viable (MVP, en inglés), que comenzó a desarrollar en marzo de 2023. A la fecha, trabaja con una decena de viñedos en Canadá y, a través de su aplicación, se han realizado más de 5 mil escaneos.

Enríquez explicó que la app está pensada para aumentar las ventas de las viñas. Los turistas que las visitan pueden escanear un código QR personalizado para cada empresa y acceder gratuitamente a la plataforma donde pueden seguir el proceso de la cata.

“A medida que avanza y prueba el vino, el usuario puede seleccionar el aroma, dulzor, acidez y gustos dentro de la app. Todo queda registrado en su diario personal”, dijo en referencia al nombre de Wine Testing Journal.

Por otro lado, cobran una tarifa a los viñedos a cambio de las preferencias de los usuarios para mejorar su experiencia.

“Hemos aumentado el ticket de venta de las viñas desde US$ 30 a US$ 50, porque ahora saben qué le gustó y qué no a la persona”, comentó Enríquez.

Además, la aplicación incluye módulos de maridaje, inteligencia artificial para crear un sommelier (sumiller) virtual y un sistema de puntos con premios para los usuarios.

Transición a winetech

En junio, participaron en una de las principales ferias de startups de Norteamérica, donde “recibimos muy buena retroalimentación e interés de fondos de venture capital”.

La fórmula que ahora estudian es separar a Wine Tasting Journal de Surpoint para recibir financiamiento, expandir el negocio y transformarse en una winetech. “También nos han contactado del mundo cervecero para crear lo mismo, pero en cervezas”, dijo.

¿Y Chile? Enríquez contó que están en negociaciones con “un par de viñas grandes” y que este año proyecta cerrar contratos y finalizar con un total de 50 clientes.