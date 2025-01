DF Lab Opinión/¿Profetas en nuestra tierra?

"Aunque las cifras globales y locales muestran caídas en inversión, en Chile el financiamiento para climatech está al alza (...) Gran parte del capital proviene de inversiones en empresas extranjeras, lo que plantea preguntas sobre por qué las startups chilenas no están liderando estas rondas".

En los últimos años, la demanda por tecnología climática ha crecido exponencialmente, exigiendo soluciones específicas para cada territorio. En 2024, las empresas emergentes relacionadas con inteligencia artificial representaron el 14,6% de las inversiones en tecnología climática, duplicando su participación respecto a 2023. Además, grandes empresas no financieras contribuyeron al 28% de las transacciones en este sector durante los primeros tres trimestres del año.

Este panorama global nos lleva a cuestionarnos: ¿Chile está priorizando el desarrollo y adopción de tecnologías climáticas propias?

El término climatech abarca tecnologías diseñadas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), adaptarse a los impactos del cambio climático y mejorar la comprensión del sistema climático. Estas soluciones no solo evitan riesgos normativos, sino que también impulsan la eficiencia y productividad, funcionando como una especie de "póliza de seguro" para el futuro.

En diciembre de 2024, el State of Climate Tech 2024 Report incluyó, por primera vez, un capítulo dedicado a Chile. Este reveló que, mientras la inversión mundial en climatech cayó un 32% comparado con 2023, en Chile aumentó de US $36 millones a US $210 millones en los primeros tres trimestres del año. Por otro lado, el Reporte 2024 de Inversiones Chilenas de la ACVC mostró que el capital de riesgo local cayó un 43% y el número de rondas disminuyó un 73%. Sin embargo, el sector greentech y cleantech lideró las inversiones (43%), seguido por agtech y foodtech (11%).

Aunque las cifras globales y locales muestran caídas en inversión, en Chile el financiamiento para climatech está al alza, con startups de este sector ocupando los puestos 1 y 3 del ranking de mayores levantamientos de capital. No obstante, estos datos deben interpretarse con cautela. Gran parte del capital proviene de inversiones en empresas extranjeras, lo que plantea preguntas sobre por qué las startups chilenas no están liderando estas rondas. Además, la falta de claridad sobre qué se entiende por climatech y los beneficios que aporta esta industria emergente dificulta el financiamiento, la adopción y el interés de los inversionistas y las industrias tradicionales, frenando su desarrollo y consolidación en el país.

Además, los actores del ecosistema climatech en Chile identifican barreras importantes: la resistencia al cambio en industrias tradicionales y la desconfianza hacia la tecnología desarrollada localmente. Estas dificultades limitan el potencial de Chile como líder en innovación climática, a pesar de nuestras ventajas comparativas, como ser un laboratorio natural para probar y escalar tecnologías.

Chile tiene ventajas comparativas para ser un laboratorio vivo de tecnologías climáticas. Sin embargo, es clave fortalecer la confianza en la tecnología nacional y crear condiciones para que nuestras empresas lideren el cambio. Apostar por soluciones climatech made in Chile impulsará la economía y permitirá enfrentar con éxito los desafíos globales de sostenibilidad.