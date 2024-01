Inversionistas de Silicon Valley acumulan efectivo por US$ 300 mil millones en crisis de financiamiento a startups

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los inversionistas de venture capital estadounidenses tienen US$ 311 mil millones sin gastar, ya que evitan apuestas arriesgadas en start-ups de Silicon Valley y se centran en buscar formas de devolver capital a sus propios patrocinadores.

Los grupos de VC estadounidenses solo han utilizado la mitad de los US$ 435 mil millones recaudados entre 2020 y 2022, según la empresa de datos de mercados privados PitchBook.

Esto ha contribuido a una acumulación de reservas sin gastar, conocidas como "pólvora seca", ya que las firmas de riesgo adoptan una postura más cautelosa debido a la disminución de las valoraciones de las nuevas empresas, prefiriendo respaldar a grupos tecnológicos más establecidos o fortalecer su cartera existente.

Thrive Capital de Josh Kushner, uno de los fondos más activos, firmó varios cheques grandes para empresas que ya estaban en su cartera el año pasado, incluida una inversión de US$ 1,8 mil millones en el grupo fintech Stripe, valorado en US$ 50 mil millones. Thrive también está liderando la compra de acciones de empleados en OpenAI, fabricante de ChatGPT, en una operación que valora la empresa en US$ 86 mil millones.

"Hay pólvora seca, pero no es como si el mundo fuera a inundarse nuevamente de dinero de VC", dijo Ibrahim Ajami, jefe de ventures en Mubadala Capital, parte del fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Investment Company.

Ajami agregó que gran parte de los recursos se utilizarán para "limpiar el desorden" creado durante un período de tasas de interés ultrabajas, que se ha expuesto a medida que los aumentos de tasas han cargado a las nuevas empresas con costos más altos.

Los fondos de riesgo recaudaron una cantidad sin precedentes durante la pandemia. Andreessen Horowitz obtuvo US$ 4,5 mil millones para enfocarse en cripto; el nuevo fondo de cripto de Katie Haun, exsocia de Andreessen, recaudó US$ 1,5 mil millones; Tiger Global Management recaudó US$ 12,7 mil millones, uno de los fondos de riesgo más grandes jamás registrados.

Problemas de devolución y socios limitados

Sin embargo, ahora los VC enfrentan una creciente presión para devolver capital a sus propios patrocinadores: inversionistas institucionales, fundaciones y fondos de pensiones, conocidos como "socios limitados".

Los socios limitados suelen recibir rendimientos cuando un fondo de VC tiene éxito al "salir" de una nueva empresa en el momento en que se vende o logra una cotización pública. Pero la escasez de salidas significó que los VC con sede en EEUU distribuyeron solo US$ 21 mil millones a sus socios limitados el año pasado, una séptima parte del total pagado en 2021, según PitchBook.

"Por lo general, a los socios limitados no les gusta presionar a los VC para que gasten dinero, pero si estás entrando en tu tercer año sin hacer nada, están empezando a preguntar para qué son mis tarifas", dijo un inversor de capital de riesgo en Silicon Valley.

La mayoría de los VC continúan cobrando a los socios limitados una tarifa de gestión independientemente de si han realizado inversiones, pero Sequoia Capital, uno de los principales grupos de VC tecnológicos, comenzó a renunciar a tarifas en el capital que aún no había comprometido con empresas en algunos de sus fondos el año pasado.

Los VC buscan formas creativas de devolver capital, como lanzar nuevos vehículos de inversión conocidos como fondos de continuación que liberan efectivo en activos existentes sin una salida tradicional. Lightspeed Venture Partners, una de las mayores firmas del Silicon Valley, está armando un fondo de US$ 1.000 millones.

El jefe de inversiones de un gran fondo dijo que le gustaría que los VC a los que había respaldado, incluidos algunos de los nombres más grandes del Silicon Valley, devolvieran parte del dinero comprometido por los socios limitados en lugar de conservarlo por mucho más tiempo.

"En la primera caída de la burbuja tecnológica (en 2000), hubo fondos que redujeron significativamente el tamaño de sus fondos", dijo. "Esperaría que veamos eso, firmas de riesgo reduciendo el tamaño de sus fondos y perdonando compromisos a sus inversores y redimensionándose. Eso sería un resultado realmente bueno".

Futuro riesgoso para empresas jóvenes

A medida que los VC resisten gastar sus reservas, las empresas jóvenes sin un camino claro hacia la rentabilidad o una salida lucrativa enfrentarán drásticas reducciones en sus valoraciones y posibles fracasos.

Según PitchBook, las quiebras de nuevas empresas se han duplicado en el último año. Empresas que antes tenían valoraciones superiores a US$ 1.000 millones, como Hopin y Convoy, se encuentran entre las víctimas.

"En cierto sentido, la pólvora seca es un espejismo. Es un número teórico", dijo Nigel Dawn, jefe global de asesoría de capital privado en el banco de inversiones Evercore. "Las empresas de la cartera de fondos de riesgo están sintiendo más que nunca la presión de efectivo: la idea de que simplemente puedes crecer y crecer sin vislumbrar la rentabilidad y que el grifo de efectivo siempre estará abierto ha desaparecido".