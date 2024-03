Los planes de Agustín Guilisasti para crecer con sus ebikes por Europa y debutar con firma de tecnología publicitaria en Sudamérica

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hace unos cuatro años Agustín Guilisasti e Ignacio Gutiérrez fundaron en Londres HumanForest, una startup de arriendo de bicicletas eléctricas de color verde que se inspiran en el color de los árboles. Partieron con 200, y hoy ya tienen una flota de 10 mil ebikes y planes para expandir su servicio por Europa, en países como Francia.

Pero hay más. Los también socios de Cabify en Chile lanzarán este año AdMoai, una adtech -tecnología publicitaria- que brindará un servicio a empresas que buscan aumentar su facturación a través de la venta de espacios publicitarios en sus plataformas, la que llegará durante el primer semestre a Chile, Argentina, Perú y Colombia.

Guilisasti, desde Londres, comentó que el modelo de negocio de HumanForest combina una plataforma de publicidad digital -donde avisan desde medios como Financial Times hasta la cadena de supermercados Whole Foods- lo que permite que cualquier usuario -a través de la aplicación- acceda a 10 minutos gratis de bicicleta al día.

“Nos ganamos el apodo del ‘Spotify de la micromovilidad’, porque al final entregamos movilidad gratuita a través de la publicidad”, explicó el fundador y CEO de HumanForest.

Señaló que esta estrategia les permitió recientemente posicionarse en el mercado de las bicicletas eléctricas por sobre Santander Cycles, el principal esquema de alquiler público de la capital británica. “Los superamos en número de bicicletas activas, lo que es bastante notable, ya que llevan más de 12 años en Londres y en cobertura geográfica”, afirmó Guilisasti.

La startup en sus inicios cerró una ronda por US$ 2,3 millones, en la que participaron los fundadores de Cabify, los españoles Juan de Antonio y Vicente Pascual. Y en 2023, cerraron una serie A por US$ 22 millones, con el fondo de capital de riesgo Fen Ventures y Güil Mobility Ventures, filial de venture capital de Kaufmann, además levantaron US$ 8 millones en deuda con Triodos Bank.

“Esto permitió aumentar nuestras ventas, por primera vez pasamos los dos dígitos. Vendimos 10,6 millones de libras (US$ 13,6 millones) el año pasado, versus 4,5 millones de libras (US$ 5,8 millones) en 2022, por lo tanto, crecimos casi un poquito más de un 100%”, afirmó Guilisasti.

Venta de publicidad

El emprendedor comentó que el éxito del modelo de advertising (publicitario) de HumanForest los llevó a apostar por una nueva vertical de negocio. Se trata de AdMoai, una adtech especializada en ayudar a empresas que quieran aumentar su facturación a través de la venta de publicidad en sus aplicaciones o plataformas.

“Operará como un Software como Servicio (SaaS, por su sigla en inglés). Hace sentido porque ya lo estamos haciendo dentro de nuestra propia aplicación. Entonces esta vertical es para que otras compañías de movilidad o de cualquier rubro que en el fondo tengan un flujo de usuarios importante, puedan ellos mismos también vender publicidad”, explicó Guilisasti.

Detalló que HumanForest logró generar utilidades debido a este modelo de negocio, por lo que ahora le permitirán a otras aplicaciones y empresas poder hacer lo mismo.

“Es muy difícil lograr rentabilidad en esta industria, porque los costos son altos y hay que invertir mucho. Nuestro caso llevó a que otras empresas nos tocaran la puerta y nos dijeran ‘oye, me encantaría poder vender publicidad también en mi aplicación’”, señaló Guilisasti.

La plataforma posibilitará a las empresas definir hacia dónde apuntar su publicidad, especificando tiempo y fechas para mostrar los anuncios, además de orientarlos al público objetivo.

“No es que nos metamos en su aplicación, sino que esta se conecta con nuestro SaaS y permite que, dado los settings que ellos definieron, la publicidad se vea en su app”, explicó.

Durante el primer semestre lanzarán AdMoai en Chile, Argentina, Colombia, Perú y también en España.

“Estamos a punto de conectar con nuestro primer cliente en Chile. La idea es abrir en prácticamente todo Latinoamérica este año, y el próximo año crecer en Europa, tanto con la flota de ebikes como también a través del SaaS”, adelantó Guilisasti.

Actualmente, están postulando a una licitación para expandir su flota de bicicletas eléctricas en París y otras dos ciudades europeas.

Respecto de proyecciones de negocio, señaló que con la actual flota de ebikes esperan cuadruplicar las ventas alcanzadas en 2023 -poco más de US$ 13 millones- lo que significa cerrar el año con una facturación de 40,5 millones de libras, unos US$ 52 millones.