Nueva edición de Magical Summit arranca en enero con foco en tecnología e IA

Este 11 de enero se realizará Magical Summit, un evento organizado por la aceleradora Magical, que busca reunir a los fundadores de startups, inversionistas influyentes y referentes de la industria bajo un mismo techo virtual.

También tiene como objetivo fomentar el aprendizaje a través de casos de éxito de firmas de venture capital, startups y corporativos, como también, descubrir las últimas tendencias e innovaciones tecnológicas que están transformando el panorama actual.

La temática de la nueva edición girará en torno a la tecnología e inteligencia artificial para la sostenibilidad. Con ello, se explorarán temas como el impacto de la IA en los negocios, nuevos paradigmas empresariales, emprendimientos exitosos y sostenibles. Además, se abordarán aspectos como la ética en la IA y movilidad sostenible.

El evento cuenta ya tiene sus oradores confirmados, con una lista que incluye a César Buenadicha (CDO del Bid Lab); Roman Marchant (head of research del Institute of Human Technology y CTO de Aictive); Jean Paul Zalaquett (gerente general de Enel X Ways); Camila Petignat (general partner de The Yield Lab); Paola Ledezma (gerente división Productos e Innovación de Transbank); Alejandra Romero (head of strategy & operations de Liverperson) y Thomas Kimber (fundador y CEO de Karün).

El CEO de Magical, Juan Orlandi declaró en un comunicado que “estamos anticipando una participación de alrededor de 30 mil asistentes proveniente de más de 20 países, con un enfoque especialmente en Latinoamérica". El ejecutivo agregó que el evento "ofrece una oportunidad única para posicionar a las marcas en el mundo de la innovación, frente a un público diverso conformado por grandes empresas, startups y venture capital".

El Magical Summit 2024 se llevará a cabo el 11 de enero 2024 en formato online y gratuito previo registro en el sitio web de Magical Summit.