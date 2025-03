Patricio Rojas, director ejecutivo de Endeavor Chile: “Queremos que el concepto de venture capital sea más transversal en los family offices chilenos”

De inversionista ángel y fundador de una biotech a líder de una de las principales organizaciones de emprendimiento del país. Patricio Rojas, el nuevo director ejecutivo de Endeavor Chile, asume el desafío de atraer a los family offices locales al venture capital y dar más visibilidad a los emprendedores.

En su primera entrevista, Rojas adelantó a DF que este mes debutarán con un inédito programa especializado de seis meses que busca crear una nueva red de inversionistas para “acercar a los family offices a la realidad de las scaleups”.

Rojas llegó como nuevo director ejecutivo de Endeavor Chile en diciembre pasado en reemplazo de José Manuel Correa.

“Hay una distancia entre los emprendedores y el financiamiento, no tanto institucional, sino más de personas de alto patrimonio que están interesadas en apoyar al emprendimiento”.

Con una trayectoria que abarca desde negocios agrícolas hasta el retail y la inversión ángel, su experiencia le ha permitido conocer el ecosistema emprendedor desde distintas perspectivas.

Fue en 2011 cuando, a través de su family office Inversiones La Trinidad, comenzó a invertir en startups. “Ahí conocí el ecosistema, el concepto de startup y todo lo que involucraba. Era una época en la que estaba recién partiendo Start-Up Chile y decidí que quería darle mucho foco a eso”, comentó.

Para especializarse en este mundo hizo un MBA en Babson y, dijo, desde ese minuto “no hemos parado de invertir en activos alternativos con un foco muy importante en venture capital e inversión ángel”.

En total, son 11 startups a las que han respaldado, con un exit en 2022 de una compañía estadounidense de software de aerolíneas.

En 2019 invirtió en una biotech chileno-neozelandesa que buscaba desarrollar un dispositivo médico para medir las hormonas en orina. Al poco tiempo, los fundadores lo invitaron sumarse como cofundador para apoyarlos el parte de estrategia de negocio y desarrollo.

Sin embargo, la startup dejó de operar. “Los ciclos biotech son largos e intensivos en capital, y todo este período de falta de financiamiento nos pegó bastante fuerte”, afirmó.

Pero no solo de emprendimiento e inversión vive Rojas. El ejecutivo cultiva dos hobbies: piloto privado y guía de safari.

De hecho, al momento de dar esta entrevista, está en el Aeródromo de Tobalaba. “Este es mi lugar tranquilo, donde me instalo cuando quiero estar un poco más desconectado del mundo”, dijo.

Hace una década llegó al mundo de la aviación debido a antecedentes familiares. Mientras que lo de guía de safari se dio más natural. “Siempre soñé con África, me encantaba el mundo de la biología. En 2005, en vez de pagar por un safari, encontré un curso de guía y decidí hacerlo porque era una forma y perspectiva distinta de hacer lo mismo”, señaló.

Red de inversionistas

No es casualidad que el foco de Rojas este año esté puesto en los family offices locales. Con su experiencia invirtiendo desde su vehículo familiar, busca interiorizar a estos ejecutivos con los conocimientos clave a la hora de invertir en capital de riesgo.

“Tenemos el desafío de incorporar y acercar a los family offices a la red. El diagnóstico es que hay una distancia entre los emprendedores y el financiamiento, no tanto institucional, sino más de personas de alto patrimonio que están interesadas en apoyar al emprendimiento”, comentó.

Rojas comentó que tienen la confirmación de 13 family offices chilenos para participar en el programa de seis meses que arranca el 13 de marzo -con sesiones presenciales y en línea- en el que se abordarán temas como el estado global del capital de riesgo, el auge de los mercados emergentes dentro de la inversión de capital privado, construcción de carteras de aportantes (limited partners) vía diversificación y liquidez, entre otros.

“Queremos que el concepto de venture capital sea más transversal en los family offices chilenos. No todos invierten en esto, no están obligados, pero los que están eligiendo invertir en activos alternativos todavía no tienen la proporción promedio que tiene un family office a nivel internacional”, dijo.

Por eso, agregó, buscan entregar conocimiento sobre este activo alternativo, los riesgos involucrados, conceptos clave, cómo opera un fondo de venture capital y la experiencia de firmas de capital de riesgo y emprendedores a la hora de levantar una ronda.

El programa también considera un viaje a Londres, Inglaterra, en el marco del lanzamiento del Endeavor Catalyst Fund, vehículo con el que la red internacional de emprendedores respalda scaleups.

Ecosistema: “Falta liquidez”

Al analizar el estado del ecosistema emprendedor del país, Rojas afirmó que el 2024 fue “un año difícil” en términos de financiamiento para las startups y scaleups.

“Todavía no sabemos si se produjo el punto de inflexión, pero ya vemos que han vuelto rondas importantes en Latinoamérica. Y Chile, al final, es parte de ese mismo ecosistema de inversión”, comentó.

Agregó que el principal desafío localmente sigue siendo la falta de liquidez, lo que dificulta la salida de inversionistas y limita el flujo de capital para nuevas rondas.

“Falta la capa de private equity y de fondos de secundarias que generan esta liquidez, no para que el emprendedor salga, sino para que esas mismas personas tengan la oportunidad de volver y repetir, y que se haga virtuoso y que genere tiraje”, dijo.

Por ello, ve con buenos ojos iniciativas como el proyecto de ley que crea una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide) y fondos de fondos, así como Startup Labs y la bancada transversal de diputados para el fomento de startups.