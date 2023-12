¿Qué pasará con el Venture Capital en 2024? Expertos hacen sus apuestas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A pocos días de finalizar el año, nadie duda que fue uno rudo en términos económicos.

El mundo de las startups y venture capital (capital de riesgo) no estuvo ajeno a este escenario. Muchas empresas emergentes tuvieron que ajustarse el cinturón y reorientar sus planes de crecimiento y expansión debido al desafiante contexto económico.

En tanto, las firmas de capital de riesgo se vieron forzadas a subir sus exigencias a la hora de decidir respaldar y entregar financiamiento a los emprendimientos, una situación que contrasta fuertemente con 2021 y 2022, donde el capital disponible batió todos los récords.

“Fue un año difícil”, dijo el managing partner de Fen Ventures, Cristóbal Silva. “Muchas compañías que venían preocupadas de crecer tuvieron que cambiar sus planes y ajustarse a que ese financiamiento que siempre había, ya no estuviera”.

Para el ejecutivo, ya no solo bastaba crecer, sino que había que hacerlo de forma sustentable. “Pero en Latinoamérica tenemos una ventaja. Este ha sido el escenario siempre, nos tocó volver a lo que era 10 años antes, cuando no había financiamiento de venture capital y había que arreglárselas con lo que habían logrado levantar”, afirmó.

El presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), Francisco Guzmán, también señaló que ha sido un año de ajustes, con una tendencia que muestra que la inversión cayó a nivel mundial.

Sin embargo, destacó que en Chile esa disminución ha sido menor que en otras regiones. Según datos que de la ACVC, en 2020 y 2021 hubo números récord, con inversión por sobre los US$ 1.000 millones en cada año y, con información hasta el 15 de diciembre, 2023 supera los US$ 761 millones.

“¿Qué significa esto para el país? Que a pesar de todo estamos con buenos números y ya superamos los niveles prepandemia y no volveremos a esos números”, dijo Guzmán.

La general manager de Nakama Ventures, Antonia Brahm, coincidió y señaló que 2023 fue un año difícil para la industria a nivel global. “Continuó acentuándose la caída que veníamos viendo desde 2022. En etapas más tempranas la caída se demoró más en llegar y a partir del primer trimestre de este año se comenzó a notar”, afirmó.

¿Recuperación?

Pese al complejo escenario que predominó durante este año, los especialistas en venture capital son -con matices- un poco más optimistas de cara a 2024.

“Hay indicadores que permiten anticipar que 2024 va a ser un año mejor y la razón, en resumen, es que ya el tercer trimestre empezaron a aumentar todos los indicadores de inversión en Latinoamérica”, afirmó Guzmán.

Agregó otro factor: muchos fondos de venture capital tienen dinero reservado y listo para invertir a la espera de que las condiciones económicas mejoren. “Están esperando el momento correcto”, dijo.

Brahm también mira con buenos ojos 2024, ya que espera que la inversión aumente respecto de este año. Eso sí, la velocidad de esta recuperación “dependerá en parte de los ajustes macroeconómicos y contextos en los diferentes países”.

Y pese a señalar que las valoraciones de startups seguirán acotadas cuando se comparan con 2020 y 2021, Brahm dijo que “seguirá habiendo competencia entre fondos de venture capital por entrar en compañías que han demostrado ser más resilientes y con indicadores de rentabilidad”.

Sin embargo, Silva puso paños fríos y ve con cierto escepticismo una mejora en la actividad. “Creo que todavía es temprano para asumir una recuperación y cuando la haya, será rápida y fuerte”, dijo en alusión al mismo factor al que apuntó Guzmán, con fondos que tienen dinero, pero que están esperando el momento adecuado.

“Es probable ver un rebote más fuerte, hoy claramente se está manteniendo esta tendencia de crecimiento muy orgánico, muy lento (…) Pero este rebote no necesariamente ocurrirá en 2024”, dijo.

IA seguirá siendo protagonista

Este año también se caracterizó por el surgimiento de la Inteligencia Artificial (IA) generativa, con modelos capaces de crear contenido como texto, imágenes y audio.

Solo este año, se registraron cinco levantamientos de capital por sobre los US$ 1.000 millones de startups de IA. La mayor ronda fue protagonizada por OpenAI -creadora de ChatGPT- por US$ 10 mil millones, seguida por dos de Anthropic (US$ 4 mil millones y US$ 2 mil millones), Inflection AI (US$ 1.300 millones), y Metropolis (US$ 1.100 millones).

Brahm de Nakama Ventures señaló que la IA seguirá siendo una tendencia de inversión en 2024, pero con foco en “soluciones con capacidad de generar modelos de ingreso concretos”. Entre otras verticales, mencionó que las industrias de la salud y financiera “siguen teniendo grandes espacios de crecimiento”.

En tanto, Guzmán de la ACVC, comentó que “la IA de todas maneras será una tendencia por sí misma”, y “también la aplicación de IA a otros sectores que ya venían al alza en Chile, como fintech e insurtech”.