Run and Gets, app chilena que paga dinero a los usuarios por quemar calorías, saldrá al mercado en marzo

En 2022 nace Run and Gets, una startup que busca incentivar el deporte a través de la utilización de tecnologías que beneficien a quienes lo realicen. Para eso, desarrollaron una app -actualmente en versión beta- que paga a sus usuarios conforme a las calorías quemadas, las cuales son monitoreadas a través de smartwatches y geolocalización. En marzo saldrán al mercado en formato piloto en Chile y meses después en Estados Unidos. Buscarán llegar a más de 60 mil usuarios este año.

La fundadora y CEO de Run and Gets, Carolina Fourt, dijo que la idea surgió hace dos años mientras se encontraba haciendo ejercicio en un gimnasio en Australia. “Veía que las personas tomaban membresías anuales, iban los dos primeros meses y después dejaban de ir. Entonces dije ‘aquí falta un incentivo extra’”, comentó.

Fourt viajó a Estados Unidos para buscar financiamiento y establecer la empresa, y junto a un socio comenzaron a desarrollar la firma, con un capital inicial de US$ 800 mil. Tras la ayuda de Eduardo Goudie de la compañía estadounidense Crawford Development, lograron desarrollar la aplicación.

Tras el crecimiento de Run and Gets, la administradora de fondos de inversión privados, Sudamerik, se asoció y compró el 10% de la firma por US$ 750 mil.

El año pasado se constituyó formalmente como empresa en Chile, que será el primer país donde comenzará a operar en versión beta a partir de marzo.

La aplicación y proyecciones

Tras la instalación de la app en un dispositivo móvil los usuarios deben conectarse a un smartwatch, que se encargará de medir las pulsaciones y calorías quemadas.

Una vez registrados y con los servicios de geolocalización activados, los consumidores deben elegir la opción de deporte a realizar, y por medio del cumplimiento de metas personalizadas, estos son recompensados con “RunPesos”, los que podrán ser utilizados en diferentes marcas, productos y servicios, a través de la propia tienda de Run and Gets.

De acuerdo con Fourt, los usuarios tendrán un tope máximo de dos horas de uso diario de la app. “Inicialmente podrán ganar hasta US$ 0,25 centavos en ese tope de dos horas”, dijo.

La plataforma se lanzará inicialmente en formato gratuito, y en el futuro los consumidores podrán elegir entre diferentes planes de suscripción que ofrecerán ventajas y características avanzadas.

La meta de la compañía es llegar a más de 60 mil usuarios este año, y tras su lanzamiento en Chile, comenzarán a operar en versión beta en EEUU, para posteriormente expandirse hacia Australia. Actualmente están preparando su primera ronda de inversión, que iniciará en marzo.