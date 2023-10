Zentynel acelera ejecución de su primer fondo de capital de riesgo y anuncia un segundo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A gran velocidad avanza la ejecución del primer fondo de capital de riesgo, Zentynel Frontiers Partners, nacido en 2019 de la colaboración de la Fundación Ciencia y Vida -ligada al bioquímico Pablo Valenzuela- y a Venturance Investments, una administradora de fondos de inversión.

En julio pasado cumplieron la meta de inversión de US$ 30 millones, y hace algunas semanas invirtieron en Biomakers (Argentina) y Xeptiva (Uruguay) con tickets de US$ 5 millones y US$ 500 mil, respectivamente, totalizando nueve de las 1o startups planificadas y esperar concretar la última inversión antes del primer semestre de 2024.

El general partner de Zentynel, Cristián Hernández, anunció que con las últimas dos inversiones el actual fondo ya fue ejecutado en más del 70%, factor que los habilita para estructurar un segundo fondo por US$ 100 millones para 2024.

Tradicionalmente los fondos de venture capital se ejecutan, en promedio, en 10 años -etapa de inversión, rondas follow-on para crecimiento y salida con retorno de la inversión- pero este primer instrumento de Zentynel lo hizo en apenas un año.

Hito que Hernández atribuyó a las “buenas oportunidades” que se presentaron antes de lograr la meta.

“Con el dinero de los aportantes que teníamos creamos vehículos especiales de inversión (SPV, en inglés) para invertir en las startups con la promesa de que, una vez constituido el fondo, comprábamos esas acciones y pasaban a ser parte de Zentynel Fund I”, explicó Hernández.

Este primer fondo se enfocó en startups ligadas a la ciencia en biotecnología, salud humana y animal, agricultura y alimentos, en las que tenían pensando invertir tickets de hasta US$ 2 millones, pero llegaron a US$ 7 millones, en algunos casos.

Cuenta con unos 15 inversionistas de Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Europa, como el fondo brasileño Spectra, las familias Del Río y Luksic y el family office de los controladores de Bimbo.

El portafolio no tiene startups chilenas, porque Ciencia y Vida, al estar conectada, previo al fondo, “con todas las startups que son buenas, tenemos conflictos de interés al ser accionistas”, afirmó el ejecutivo.

Lecciones y nuevo fondo

Hernández dijo que, como equipo, aprendieron varias lecciones que aplicarán al nuevo instrumento de venture capital con el que buscan respaldar a unas 25 startups.

La primera es el monto, pues los US$ 30 millones del primero se hicieron insuficientes y tuvieron que dejar fuera varias oportunidades de aportantes.

También les permitió comprobar que en la región existe una cantidad suficiente de startups biotecnológicas que demandan capital de un fondo especializado.

“Ciertos aportantes tenían dudas y se preguntaban si valía la pena, y el hecho que estemos cerrando el primer fondo tan rápido es un testimonio de que sí se justifica y que hay compañías de calidad”, afirmó Hernández.

Comentó, además, que con esta primera experiencia despejaron algunas dudas que surgieron en el ecosistema respecto de la capacidad de Ciencia y Vida y de Endurance de trabajar juntos.

“Nos veían como compañías sólidas, pero decían que nunca habíamos trabajado juntos (...) Y todo el trabajo desplegado alimenta que tengas un motor que pueda desplegar más capital”.

Así, el nuevo fondo, Zentynel Fund II y que estará constituido en Estados Unidos, mantendrá la tesis original del primero, es decir, respaldar a startups que desarrollen biotecnología en salud humana y animal, como diagnósticos farmacéuticos, vacunas, dispositivos médicos, terapia digital, además de agricultura, nutrición y alimentos.

En cuanto a montos de inversión, Hernández explicó que se mantendrán en US$ 2 millones como máximo en rondas semilla y Serie A, porque ahí está el grueso de las startups que se alinean con la tesis, además de rondas follow-on, es decir, de aportes adicionales para crecimiento.

También señaló que por ahora están “en la parte en que damos a conocer al mercado que se viene nuestro fondo”, para luego empezar a buscar inversionistas.

Adelantó que apuntarán a sumar como aportantes a fondos de fondos, replicando el ingreso de Spectra, y proyectó cerrar con el primer inversionista durante el segundo semestre de 2024.

Ecosistema biotech

Hernández afirmó que ya existe una masa crítica de startups ligadas a las biotecnología en la región, la mayoría estaría en etapa temprana.

Añadió que los países que lideran en número de startups en esta vertical, son Brasil, seguido Argentina y Chile.

Mientras que en nivel de madurez, las biotech chilenas serían las primeras. Luego, a juicio del ejecutivo, vendrían las firmas de Brasil, Argentina y México.

“Todavía hay una brecha entre los científicos e inversionistas, pero cada vez hay más conexiones, en especial con inversionistas ángeles. Lo que aún escasea son los fondos especializados”, afirmó Hernández.