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La salida a bolsa de SpaceX creará miles de millones para una nueva jerarquía de Silicon Valley

Esta gigantesca operación está redefiniendo las expectativas para la extensa red de startups, fondos de venture capital y especuladores de alto patrimonio que dominan los mercados privados de acciones tecnológicas no listadas en bolsa, así como para cada gran IPO que llegue después.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 08:21 hrs.

SpaceX Startups tecnología
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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