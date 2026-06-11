La salida a bolsa de SpaceX creará miles de millones para una nueva jerarquía de Silicon Valley

Esta gigantesca operación está redefiniendo las expectativas para la extensa red de startups, fondos de venture capital y especuladores de alto patrimonio que dominan los mercados privados de acciones tecnológicas no listadas en bolsa, así como para cada gran IPO que llegue después.

La oferta pública inicial (IPO, en inglés) de SpaceX está a punto de generar miles de millones de dólares en ganancias para el reducido grupo de inversionistas afortunados que apostaron temprano por la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk.

Pero más allá de ese histórico evento de creación de riqueza, esta gigantesca operación está redefiniendo las expectativas para la extensa red de startups, fondos de venture capital y especuladores de alto patrimonio que dominan los mercados privados de acciones tecnológicas no listadas en bolsa, así como para cada gran IPO que llegue después. En particular, Wall Street intentará medir cómo serán recibidas las futuras ofertas públicas de los desarrolladores de inteligencia artificial OpenAI y Anthropic.

Entre las tres compañías existe una cartera de IPO con el potencial de incorporar eventualmente US$ 3,6 billones (trillion en inglés) de capitalización bursátil a los mercados públicos. Si existe suficiente demanda para absorber esta avalancha de nuevas acciones sin perjudicar a los gigantes tecnológicos que han impulsado el mercado durante años es uno de los grandes debates actualmente en Wall Street.

SpaceX, formalmente denominada Space Exploration Technologies Corp., busca recaudar US$ 75.000 millones con una valoración cercana a US$ 1,8 billones. Eso la convertiría en la mayor IPO de la historia de Wall Street y la ubicaría entre las diez empresas públicas más valiosas del mundo, incluso por encima de la fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc. de Musk.

La oferta ya se encuentra sobresuscrita, con múltiples inversionistas institucionales interesados en adquirir US$ 10.000 millones o más en acciones de la compañía.

La IPO devolverá enormes cantidades de capital a unos mercados privados que llevan años sufriendo falta de liquidez. Solo 23 empresas tecnológicas respaldadas por venture capital salieron a bolsa en 2025, frente a las 77 que lo hicieron apenas cuatro años antes, según datos recopilados por el profesor de la Universidad de Florida Jay Ritter.

“Uno de los desafíos de los mercados privados durante los últimos cuatro o cinco años ha sido la falta de distribuciones”, señaló Matt Witheiler, responsable de crecimiento en etapas avanzadas de Wellington Management. “SpaceX será el primer gran evento de distribución para una comunidad privada e ilíquida en mucho tiempo. Eso significa más dinero regresando al ecosistema privado”.

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La próxima frontera

Que la revolución de los mercados privados esté siendo liderada por una empresa dedicada a la exploración espacial tiene algo de irónico, considerando que hace dos décadas muy pocos inversionistas creían en ese sector.

Chad Anderson fundó la firma de venture capital Space Capital en 2012 y recuerda que inicialmente tuvo dificultades para encontrar inversionistas que respaldaran su tesis. El fondo compró por primera vez acciones de SpaceX en 2017, cuando la empresa estaba valorada en unos US$ 25.000 millones, y luego invirtió otras 13 veces.

Anderson espera devolver más de US$ 1.000 millones a sus inversionistas gracias a la IPO.

“Hemos operado en el espacio durante décadas, pero recién hace poco se convirtió en una categoría de inversión y emprendimiento, y todo eso ocurre gracias a SpaceX”, afirmó. “Sin SpaceX, no estaríamos teniendo esta conversación”.

Y eso es apenas una pequeña parte del total.

Valor Equity Partners, el fondo de Antonio Gracias que invirtió en SpaceX en 2008, posee cerca del 4% de la compañía, participación que valdría casi US$ 70.000 millones considerando un precio de US$ 135 por acción.

También es la mayor posición de Founders Fund, la firma liderada por Peter Thiel, cuya participación cercana al 3% tendría un valor superior a US$ 50.000 millones. Además, Sequoia Capital obtendría decenas de miles de millones de dólares gracias a una participación cercana al 1,5%, considerando también su inversión directa en la red social X.

Con todo esto en mente, es fácil entender por qué Wall Street está obsesionado con SpaceX. El comportamiento de la acción durante sus primeras semanas tendrá efectos en cascada sobre los mercados privados, impactando las valoraciones de Anthropic y OpenAI, reordenando las jerarquías implícitas entre fondos de venture capital en Silicon Valley y determinando cuánto capital podrá atraer el resto de las empresas de tecnología espacial.

SpaceX ha levantado más de US$ 9.000 millones en financiamiento de venture capital durante los últimos 24 años. En ese proceso ayudó a consolidar toda una industria.

En 2015, las empresas estadounidenses de tecnología espacial recibieron apenas US$ 260 millones en inversión de venture capital. Este año, la cifra ya alcanza US$ 5.100 millones hasta mediados de mayo, según datos de PitchBook.

Los inversionistas ya están buscando respaldar más startups espaciales antes de que los retornos de la IPO de SpaceX lleguen al mercado.

Por ejemplo, la startup satelital Starcloud está cerrando una ronda superior a US$ 200 millones con una valoración pre-money de US$ 2.000 millones, el doble de su valoración anterior.

Los “hijos” de SpaceX

Una vez que la acción cotice en bolsa, muchos inversionistas esperan una nueva ola de empresas fundadas por ex empleados de SpaceX.

Varios inversionistas de venture capital, entre ellos Tim Draper, fundador de uno de los primeros inversionistas de SpaceX, y Anderson, afirmaron a Bloomberg que están apuntando específicamente a escisiones y startups creadas por ex trabajadores de la compañía.

Anderson explicó que entre los inversionistas de su fondo hay numerosos empleados y ex empleados de SpaceX, algunos de los cuales ya comprometieron parte de las ganancias esperadas de la IPO para futuras inversiones.

Por supuesto, los inversionistas no verán retornos tangibles inmediatamente. Los períodos de lock-up comenzarán semanas después de la IPO, iniciando con la publicación de los resultados del segundo trimestre.

A medida que aumenten las distribuciones durante el resto del año, los fondos que respaldaron SpaceX tendrán acciones para distribuir y efectivo para reinvertir.

Según Franco Granda, analista senior de PitchBook, los fondos enfocados en tecnología espacial y las empresas que se benefician del crecimiento de SpaceX —como aquellas que dependen del sistema de cohetes Starship— deberían experimentar una mayor demanda.

Gran parte del capital generado por la IPO probablemente volverá a los fondos de venture capital. Los primeros inversionistas, como Founders Fund, podrían captar una porción desproporcionadamente grande de esos recursos, según Darian Shirazi, socio gerente de Gradient Ventures, fondo surgido de Google y también inversionista ángel en SpaceX.

Por otro lado, los fondos que no apostaron por compañías como SpaceX, OpenAI o Anthropic podrían enfrentar dificultades para levantar nuevos vehículos de inversión.

“Los retornos del venture capital se están concentrando en apenas unas pocas compañías”, señaló Javier Avalos, CEO de Caplight Technologies.

“Si no tienes participación en una de estas empresas y eres inversionista de venture capital, no podrás levantar otro fondo porque tus retornos no estarán a la altura. Es una dinámica realmente extrema”.

Presión por el desempeño

Aunque quienes invirtieron directamente en rondas privadas de SpaceX deberían obtener retornos significativos, no existe la misma garantía para quienes compraron participación mediante vehículos especiales de inversión (SPV).

Muchos SPV poco transparentes que comercializan acciones privadas de SpaceX han proliferado en los últimos meses, aprovechando el entusiasmo de inversionistas desesperados por entrar antes de la IPO.

Sin embargo, el éxito de la salida a bolsa podría terminar validando ese modelo, ya que varios de esos vehículos resultarían legítimos y recompensarían a sus inversionistas, explicó Ross Fubini, socio gerente de XYZ Venture Capital, fondo que ha invertido en startups como Anduril.

“Si cuadruplicas tu dinero rápidamente, puede parecer una operación muy fácil”, afirmó. “Eso puede generar un fenómeno donde las personas intenten hacer exactamente lo mismo con la siguiente empresa que siga este camino”.

Por supuesto, la historia recomienda prudencia.

Cuando Meta Platforms Inc., entonces conocida como Facebook, realizó su IPO de US$ 16.000 millones en mayo de 2012, la acción cayó inesperadamente tras su debut, congelando el mercado de nuevas emisiones. Pasó más de un año antes de que otra gran startup tecnológica saliera a bolsa.

SpaceX apunta a múltiplos de valoración sin precedentes para una empresa de esta escala, muy por encima incluso de ratios observados en Palantir Technologies Inc..

A esos niveles, prácticamente no existe margen para errores, advierte PitchBook.

La valoración que logre sostener SpaceX también podría definir cómo los inversionistas públicos valoren a Anthropic y OpenAI. Ambas compañías ya presentaron documentación confidencial para salir a bolsa y podrían concretar sus IPO entre finales de este año y comienzos de 2027.

Por ello, cualquier problema en la cotización de SpaceX podría hacer que los inversionistas privados se vuelvan más reticentes a aceptar valoraciones extremadamente elevadas.

Para algunos inversionistas profesionales, la credibilidad misma de los mercados privados depende de cómo le vaya a SpaceX como empresa pública.

“El mercado necesita un caso de estudio de una compañía que pueda permanecer privada durante más de 20 años, recaudar miles de millones de dólares de forma privada y aun así mantener atractivo cuando salga a bolsa”, afirmó Avalos. “¿Cuál es el sentido de comprar una nueva acción tecnológica si después no puede tener un buen desempeño?”.