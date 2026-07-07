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La startup china DeepSeek está desarrollando su propio chip de IA, según fuentes

La firma busca reducir su dependencia de proveedores externos en medio de la carrera china por fortalecer su capacidad local en semiconductores para inteligencia artificial.

Por: Reuters

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 08:19 hrs.

IA Inteligencia Artificial China chips
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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