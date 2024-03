Arabia Saudita entra a la carrera por la inteligencia artificial y planea invertir US$ 40 mil millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo actor entra a la carrera por la inteligencia artificial y no se trata de un fondo de venture capital o una gran tecnológica. Arabia Saudita, a través de su gobierno, planea crear un fondo de unos US$ 40 mil millones para invertir en desarrollos de esta tecnología.

Según un reporte de The New York Times, representantes del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita han discutido una posible alianza con Andreessen Horowitz -una de las principales firmas de venture capital- y otras empresas financieras para llevar adelante sus planes, de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema.

De concretarse la idea, la nación de Oriente Medio se convertiría -por lejos- en el mayor inversionista del mundo en IA, en medio del auge por la IA generativa que despegó a fines de 2022. Además, según el reporte, respondería a la estrategia de Arabia Saudita por diversificar su economía y ser un actor más influyente en la geopolítica, todo respaldado a través de su fondo soberano con activos valorizados en más de US$ 900.000 millones.

Los funcionarios del fondo saudí han discutido el potencial papel que podría tener la firma de capital de riesgo de Silicon Valley, cuyo fundador Ben Horowitz sería cercano -e incluso amigo, dijo The New York Times- del gobernador del fondo, además de como funcionaría la alianza para invertir en startups. El vehículo de inversión se estaría constituyendo con la ayuda de bancos de Wall Street.

Pese a este ambicioso plan, no sería la primera vez de Arabia Saudita incursionando en inversiones en startups. En 2016 respaldó con unos US$ 3.500 millones en Uber. Luego ingresó como inversionista al fondo Vision de SoftBank con US$ 45.000 millones, el que se canalizó hacia docenas de firmas, entre ellas la inmobiliaria WeWork -ahora en quiebra- y otras startups fallidas, como Zume.

Fuentes consignadas por The New York Times comentaron que la idea es que el fondo de inversión comience a ejecutarse durante la segunda mitad de este año.