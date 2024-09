OpenAI analiza dar a Altman un 7% de participación en medio de reestructuración y la CTO Mira Murati anuncia salida

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

OpenAI está estudiando la posibilidad de otorgar a su CEO, Sam Altman, una participación del 7% en el capital de la startup y reestructurarla para convertirla en un negocio con fines de lucro, según han declarado personas familiarizadas con el asunto, un cambio importante que supondría la primera vez que se otorga a Altman la propiedad de la compañía de inteligencia artificial.

La startup está considerando convertirse en una corporación de beneficio público, encargada de obtener beneficios y también de ayudar a la sociedad, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. La transición aún se está debatiendo y no se ha determinado un calendario, dijo una de las personas.

OpenAI analiza estos cambios en un contexto de éxodo de altos directivos. La CTO, Mira Murati, anunció el miércoles que dejará la startup, un movimiento sorprendente que supone la última salida de alto nivel de la empresa. En los meses posteriores al repentino despido y posterior recontratación de Altman el año pasado, OpenAI ha estado en un estado de cambio: ha perdido a varios directivos y ha modificado la estructura de algunos de sus equipos.

Mira Murtai anunció que se marchaba de la startup este miércoles en X. Foto: Bloomberg

Sin fines de lucro, pero valorizada en US$ 150.000 millones

OpenAI se fundó en 2015 como una organización de investigación sin ánimo de lucro con el objetivo de construir una inteligencia artificial que fuera segura y beneficiosa para la humanidad. En consonancia con esos orígenes, Altman no había tomado participaciones, subrayando que la empresa estaba destinada a beneficiar ampliamente a la sociedad y que él tenía suficiente dinero.

Sin embargo, a medida que el valor del negocio se disparaba, ha sido cada vez más difícil mantener esos ideales. En 2019, la empresa creó una filial con ánimo de lucro para ayudar a financiar los altos costes del desarrollo de modelos de IA, y desde entonces ha atraído miles de millones en inversiones externas de Microsoft Corp. y otros.

OpenAI trabaja actualmente para recaudar US$ 6.500 millones con una valoración de US$ 150.000 millones, lo que la convertiría en una de las startups más valiosas del mundo, según informó Bloomberg este mes. Ese aumento, sumado al posible nuevo capital, podría añadir más de US$ 10.000 millones al patrimonio neto de Altman, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, lo que le situaría entre las personas más ricas del mundo.

En un comunicado, un portavoz afirmó que OpenAI sigue "centrada en construir IA que beneficie a todo el mundo", y añadió que "la organización sin ánimo de lucro es fundamental para nuestra misión y seguirá existiendo".

La posible participación en el capital, que aún se está negociando y podría cambiar o no materializarse, daría a Altman una participación financiera continua en el éxito de OpenAI. Muchos inversionistas favorecen la idea de que un fundador posea al menos parte de las empresas que dirige. Altman también ha dicho ocasionalmente en entrevistas que desearía haber tomado participaciones para que la gente dejara de preguntarle por ello. Reuters informó anteriormente sobre el plan de OpenAI de reestructurarse y dar a Altman capital por primera vez.

Empleados sorprendidos por salida de Murati

En una declaración en X, Murati dijo que estaba "dando un paso atrás porque quiero crear el tiempo y el espacio para hacer mi propia exploración". En respuesta, Altman expresó su "enorme gratitud" por las contribuciones de Murati, escribiendo: "Es difícil exagerar lo mucho que Mira ha significado para OpenAI, nuestra misión, y para todos nosotros personalmente". También dijo que compartiría más con los empleados sobre los planes de transición pronto.

Murati aún no tiene fecha de salida de la empresa, según una persona familiarizada con el asunto. Todavía está hablando con la dirección de OpenAI sobre los planes para su sustitución, incluido el calendario. En el post, escribió: "Por ahora, mi enfoque principal es hacer todo lo que esté a mi alcance para garantizar una transición sin problemas, manteniendo el impulso que hemos construido".

Los representantes de OpenAI y Murati declinaron hacer más comentarios.

El miércoles, muchos empleados se sorprendieron por el anuncio de la marcha de Murati. En el canal interno de Slack de la empresa, varios empleados de OpenAI respondieron a la noticia con un emoji de "WTF", según una persona familiarizada con el asunto.

Murati, una ingeniera nacida en Albania y educada en Dartmouth, desempeñó un papel clave en la dirección de importantes lanzamientos de productos, como el popular chatbot ChatGPT de OpenAI, su software de generación de imágenes DALL-E y su recientemente lanzado modo de voz avanzado que permite a los usuarios hablar con ChatGPT prácticamente en tiempo real.

Este año, Murati fue objeto de críticas por decir en una entrevista con el Wall Street Journal que no estaba segura de si Sora, un generador de texto a vídeo que OpenAI ha mostrado pero aún no ha lanzado, estaba entrenado con vídeos generados por usuarios de YouTube, Facebook e Instagram. El CEO de YouTube, Neal Mohan, declaró posteriormente a Bloomberg que el uso de contenidos de YouTube constituiría una infracción de las condiciones de servicio de la plataforma.

Tras la destitución de Altman, Murati adquirió mayor notoriedad cuando fue nombrada CEO interina, pero enseguida se unió a un grupo de ejecutivos que presionaban para que Altman fuera readmitido.

Su marcha es la última salida de un ejecutivo de OpenAI desde el despido y la recontratación de Altman el año pasado. Ilya Sutskever, científico jefe de la empresa, se marchó en mayo. En agosto, el cofundador Greg Brockman dijo que se marcharía hasta finales de año y el investigador John Schulman se marchó a su rival Anthropic. Sólo quedan dos miembros del equipo fundador de OpenAI: Altman y Wojciech Zaremba.

En su mensaje en X, cuyo texto envió antes a los empleados de la empresa, Murati se mostró agradecida por haber trabajado con el equipo de OpenAI. "Juntos hemos ampliado los límites de la comprensión científica en nuestra búsqueda por mejorar el bienestar humano", escribió.

La startup cuenta actualmente con unos 1.700 empleados, más del doble de los aproximadamente 770 que tenía a finales de 2023.

Otros cambios

Altman anunció posteriormente otros cambios en la dirección de OpenAI. En un memorándum para OpenAI que también publicó en X el miércoles, escribió que el Director de Investigación Bob McGrew se marcha, junto con Barret Zoph, un vicepresidente de investigación que trabajó en productos como ChatGPT.

En su propio post en X, Zoph dijo que era una "decisión muy difícil» irse y que planea «explorar nuevas oportunidades" fuera de la empresa.

"OpenAI está haciendo y seguirá haciendo un trabajo increíble y soy muy optimista sobre la trayectoria futura de la empresa y animaré a todo el mundo", escribió.

Altman también nombró a seis empleados que ahora dependerán directamente de él, algunos en nuevas funciones, entre ellos Matt Knight como director de seguridad de la información.

"En el último año he dedicado la mayor parte de mi tiempo a las partes no técnicas de nuestra organización; ahora estoy deseando dedicar la mayor parte de mi tiempo a las partes técnicas y de producto de la empresa", escribió el CEO, añadiendo que el jueves se celebrará una reunión para responder a las preguntas de los empleados.

"Los cambios de liderazgo son algo natural en las empresas, sobre todo en las que crecen tan rápido y son tan exigentes", escribió Altman. "Obviamente, no voy a pretender que sea natural que éste sea tan abrupto, pero no somos una empresa normal".