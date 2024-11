Ejecutivos más efectivos y más tiempo para clientes: la experiencia de JPMorgan con la implementación de la IA generativa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La adopción de la inteligencia artificial generativa por parte de JP Morgan Chase & Co. ha aumentado, no reemplazado, los puestos de trabajo hasta ahora, según Teresa Heitsenrether, que supervisa los esfuerzos de inteligencia artificial de la empresa.

“Lo que estamos viendo hasta ahora no es que no haya necesidad de este trabajo en particular”, dijo Heitsenrether, directora de datos y análisis de JPMorgan, el jueves en el Evident AI Symposium. “Donde tenemos casos de uso real con IA generativa, es en lugares como nuestro grupo de gestión de activos y patrimonio, donde estamos haciendo que nuestros banqueros sean más efectivos”.

Los banqueros utilizan la tecnología para resumir investigaciones y prepararse para reuniones, lo que en última instancia les deja más tiempo libre para dedicarlo a los clientes, dijo Heitsenrether. La directora asumió su cargo actual el año pasado, y JPMorgan ha estado invirtiendo dinero en IA, de la que Jamie Dimon, CEO desde hace un buen tiempo, ha dicho que podría ser tan transformadora como la máquina de vapor.

El uso de IA en las finanzas ¿Cómo se está incorporando esta tecnología?

Daniel Pinto, presidente de la firma, dijo en septiembre que JPMorgan espera obtener unos beneficios de US$2.000 millones vinculados a la IA, gran parte de ellos relacionados con la prevención del fraude. Los grandes modelos lingüísticos tendrán un impacto a “medio y largo plazo”, afirmó Pinto.

Por su parte, los inversionistas han tratado de cuantificar el impacto de la tecnología. También el jueves, Prem Natarajan, científico jefe y responsable de inteligencia artificial empresarial de Capital One Financial Corp., advirtió del peligro de centrarse demasiado en casos de uso individuales: “Creo que el bombo publicitario se centra en los casos de uso y no en lo que se necesita para ponerlos en práctica a gran escala”, afirmó.