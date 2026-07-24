La apuesta de Nestlé por llevar el Sahne-Nuss chileno a EEUU

“Chile cumple un rol cada vez más relevante dentro de la estrategia global de Nestlé, consolidándose como una plataforma productiva y exportadora para distintos mercados de la región y del mundo”, dice Rodrigo Camacho, CEO de Nestlé Chile. Los productos que se fabrican aquí son exportados a 38 países. El principal: EEUU.



Tras varios años exportando a ese mercado leche condensada, manjar y cereales infantiles, a principios de 2026 la empresa decidió apostar por un producto icónico chileno: el Sahne-Nuss. “Iniciamos el primer envío con un contenedor con más de 60 mil unidades, que se ha repetido ya en tres ocasiones sólo este primer semestre”, dice Camacho.



Partieron probando en el estado de Florida, en cadenas orientadas al consumidor latino como Key Food, El Bodegón y Bravo. Luego de esas primeras pruebas hicieron algunos ajustes e implementaron otros envíos al estado de Nueva York.



En paralelo, en junio, la sede local de Nestlé participó en la Summer Fancy Food Show, una de las ferias de alimentos y bebidas más importantes de ese país, que reúne a miles de compradores, distribuidores, retailers y marcas de todo el mundo. “Por primera vez, Sahne-Nuss estuvo presente en este escenario internacional, abriéndose paso en nuevos mercados y generando excelentes resultados que se reflejan en envíos que siguen consolidando su presencia fuera de nuestras fronteras”, dice el CEO. En septiembre, la marca participará en la feria Americas Food&Beverage de Miami.



“El 100% de los productos que comercializamos en Estados Unidos se fabrican actualmente en Chile y se exportan desde nuestras operaciones en el país”, señala el ejecutivo. Y añade: “Nuestro foco ahora está puesto en ampliar progresivamente la cobertura geográfica y explorar nuevas oportunidades tanto en cadenas latinas como en retailers regionales, siempre de la mano de socios comerciales especializados que nos permitan desarrollar nuestras marcas de manera sostenible y con una propuesta de valor diferenciada”.



Por lo pronto: llevar el chocolate a Texas y California.