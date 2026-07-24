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La apuesta de Nestlé por llevar el Sahne-Nuss chileno a EEUU

Tras varios años exportando leche condensada, manjar y cereales infantiles, a principios de este año la empresa decidió apostar por el icónico chocolate chileno.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 22:30 hrs.

Retail exportaciones chocolate
<p>La apuesta de Nestlé por llevar el Sahne-Nuss chileno a EEUU</p>

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