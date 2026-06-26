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La querella contra Arcor por presunta estafa que entabló un exdistribuidor

Consultado por DF MAS, Arcor dijo por escrito: “Al momento de ser consultada, la compañía informa que no ha sido notificada oficialmente acerca de alguna acción legal en su contra. De cualquier modo, en caso de recibir el documento, la empresa se pondrá a entera disposición de la justicia".

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 09:16 hrs.

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<p>La querella contra Arcor por presunta estafa que entabló un exdistribuidor</p>

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