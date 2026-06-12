Ladera Sur desembarca en México

Con una editora dedicada, periodistas locales y una red propia de colaboradores en construcción, el medio especializado en naturaleza comenzará el 1 de julio su desembarco en México.

Hace cuatro años, cuando Ladera Sur anunció su expansión a Latinoamérica, la apuesta era ambiciosa: convertirse en un medio de naturaleza hecho desde la región para la región. Pero a pesar de tener buenos números, desde el medio indican que se dieron cuenta de que Latinoamérica es demasiado grande para tratarla como un solo territorio. “Cada país tiene una cultura distinta, problemáticas distintas y ecosistemas distintos”, dice Martín del Río, fundador de Ladera Sur.

La conclusión llegó después de varios años publicando contenidos desde distintos rincones del continente. Si el éxito de Ladera Sur en Chile había estado en construir una comunidad local, conectada con la actualidad y con una red de colaboradores propios, el siguiente paso era replicar esa fórmula en otros mercados. Y el primer elegido fue México.

La decisión se tomó a fines del año pasado, durante la planificación estratégica de la compañía. El país aparecía como una oportunidad natural: una de las mayores reservas de biodiversidad de la región, una escala muy superior a la chilena y un ecosistema donde, según Del Río, no existe hoy una plataforma equivalente. “Nos faltaba el otro extremo de Latinoamérica. Nosotros ya tenemos muy cubierto el Cono Sur y México era el siguiente paso lógico”, explica.

La expansión comenzará oficialmente el 1 de julio. En esta primera etapa no habrá oficina física. Todo se coordinará por un equipo de 18 personas que trabajan en Chile. Sin embargo, existirá una estructura editorial dedicada exclusivamente a México: la editora será Bárbara Tupper, mientras que las periodistas mexicanas Mariana Mastache-Maldonado y Tamara Núñez estarán a cargo de la cobertura en terreno.

Durante los últimos meses el equipo ha estado contactando organizaciones ambientales, fundaciones, comunidades locales y especialistas en biodiversidad para construir una red propia de colaboradores. También han aprovechado vínculos desarrollados a través de organizaciones internacionales y de la red de exploradores de National Geographic.

Ese fue el mismo camino que siguió Del Río cuando lanzó Ladera Sur en 2015. Hoy esa red supera las 400 entidades entre organizaciones, emprendedores, empresas y colaboradores.

“Primero necesitamos crear una comunidad activa en el lugar. Después viene todo el universo Ladera Sur”, dice Del Río. Además del medio digital, Ladera Sur en Chile hace festivales, concursos, podcasts y eventos presenciales que hoy forman gran parte de sus ingresos. El plan es hacer lo mismo en México.

“Estamos felices de dar este gran paso que estábamos buscando hace mucho tiempo. Ya estamos preparados, con el modelo de Chile, ya andando, de llegar a un mercado más grande como el mexicano. En Ladera Sur tenemos un proyecto fuerte desde el cono Sur pero con esta estrategia buscando completar la región completa”, dice Nicolas Davis, socio de la plataforma.