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Los lefebvrianos en Chile: el grupo que desafió al Papa tiene iglesia en Las Condes

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X volvió a romper con el Vaticano al consagrar cuatro obispos sin autorización del papa León XIV. Mientras la Santa Sede declaró consumado un nuevo cisma, la organización mantiene una presencia activa en Chile con sede en Santiago y capillas en tres regiones.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 19:03 hrs.

<p>Los lefebvrianos en Chile: el grupo que desafió al Papa tiene iglesia en Las Condes</p>

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