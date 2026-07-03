Los lefebvrianos en Chile: el grupo que desafió al Papa tiene iglesia en Las Condes
La Fraternidad Sacerdotal San Pío X volvió a romper con el Vaticano al consagrar cuatro obispos sin autorización del papa León XIV. Mientras la Santa Sede declaró consumado un nuevo cisma, la organización mantiene una presencia activa en Chile con sede en Santiago y capillas en tres regiones.
Noticias destacadas
La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) protagonizó esta semana un nuevo conflicto con el Vaticano al consagrar cuatro obispos sin autorización del papa León XIV. El miércoles, la congregación tradicionalista desafió la autoridad del pontífice al realizar las consagraciones en Écône, Suiza, sin mandato pontificio. Un día después, la Santa Sede respondió declarando la excomunión de los obispos involucrados.
Aunque el conflicto se desarrolló a más de 11 mil kilómetros de Chile, la organización mantiene una presencia estable en el país desde la década de 1990. Su principal sede es el Priorato Cristo Rey, en la comuna de Las Condes, desde donde coordina misas, retiros espirituales y actividades pastorales para sus fieles.
La Fraternidad llegó a Chile en la década de 1990, luego de que un grupo de laicos gestionara su instalación en el país. Según un reportaje de El Mercurio, quienes impulsaron su llegada sostenían que el obispo diocesano de turno estaba enseñando “mucho modernismo doctrinal”. En sus primeros años, el priorato funcionó en la esquina de Chile España con Irarrázaval y posteriormente se trasladó a su actual sede en Las Condes.
Hoy el superior de la Fraternidad en Chile es el sacerdote argentino Carlos Caliri. Además del priorato de Santiago, la organización mantiene capillas en La Serena, Viña del Mar y Temuco, y depende administrativamente del Distrito de Sudamérica, cuya sede se encuentra en Martínez, en las afueras de Buenos Aires.
A nivel internacional, la Fraternidad fue fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre y sostiene que las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II modificaron aspectos esenciales de la tradición Católica. Por ello mantiene la celebración de la misa tridentina en latín y defiende una interpretación más estricta de la doctrina.
Antes de las ordenaciones, el superior general de la Fraternidad, Davide Pagliarani, envió una carta al Papa y al Colegio Cardenalicio en la que sostuvo que la Iglesia atraviesa una crisis doctrinal y llamó a volver a la “Tradición” como fundamento de su renovación.
La Fraternidad también había defendido públicamente que las consagraciones episcopales sin mandato pontificio no constituían un cisma, argumentando que no buscaban crear una Iglesia paralela ni atribuirse una jurisdicción independiente de Roma. Ese argumento fue rechazado por el Vaticano.
Tras las consagraciones del 1 de julio, la Santa Sede declaró que el acto consumó un nuevo cisma.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Los despidos por necesidades de la empresa volvieron a caer en abril, tras el repunte registrado en marzo
De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- también anotaron una caída en abril.
Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
Concesionaria del Aeropuerto de Santiago pierde demanda contra el MOP por sobrecostos en construcción del terminal
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
CMF sanciona a LarrainVial Asset Management por infracciones en gestión de fondo que invirtió en facturas de Factop
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete