Menú presidencial: Kast fue agasajado con Surubí, “el Rey del Rio”, por el presidente paraguayo
Surubí, brasato de costilla y profiteroles fueron parte del menú preparado por el Presidente Santiago Peña para José Antonio Kast y su comitiva durante su visita oficial a Paraguay.
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En el Palacio de Gobierno de López se realizó el 1 de julio el almuerzo ofrecido por el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, al Presidente José Antonio Kast y su comitiva de empresarios y parlamentarios en el marco de la visita oficial que realizó a ese país luego de asistir a la cumbre del Mercosur.
El menú, según señalan algunos de los asistentes, fue bien variado y sorprendente. Todo se inició con la entrada, donde venía un plato estrella especial para la comitiva chilena. “Pionomo de mandioca relleno de surubí acompañado de vegetales grillados, frutos secos y crema de queso Paraguay al limón”.
El surubí es un pez de gran tamaño y es considerado el “rey del río” por los pescadores deportivos. Además, es una de las joyas de la gastronomía paraguaya y del litoral argentino debido a su carne firme y la ausencia de espinas pequeñas. Es uno de los peces de agua dulce más grandes, puede llegar a medir 1,5 metros y pesar entre 20 y 50 kilos. Habita principalmente en las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y Amazonas. Es cazador nocturno; pertenece a la familia de los grandes bagres (pirañas y peces cuero).
Luego, el plato principal fue “brasato de costilla en reducción de oporto acompañado de cremoso de mandioca, salteado de tomates secos, palmitos y hongos portobello en aceite de albahaca”; y el postre fue de “profiteroles con helado de vainilla y salsa de chocolate”, té o café.
La comitiva también tuvo recepciones en las embajadas chilenas de Paraguay y Uruguay, y en ambas sedes diplomáticas hubo vino chileno, quesos, masas con maíz y carne, entre otros alimentos.
En Montevideo la recepción organizada por la embajada que encabeza Luz Ebensperger, estuvo a cargo de la hija del dueño del restaurante chileno BACO, Sophie Le Baux, quien reside hace años en ese país y abrió un local en la capital uruguaya, en el sector de Punta Carretas, cuyo nombre es BACO Vino y Bistro.
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