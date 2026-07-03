“Se rechaza la demanda interpuesta por Jorge Alberto Sebastián Davalos Bachelet”: Tribunal desestima acción en contra de Gonzalo Vial Concha

Un revés judicial sufrió Sebastián Dávalos Bachelet, el ex director de la división Socio Cultural de la Presidencia e hijo de Michelle Bachelet, en un juicio que había entablado en contra de Gonzalo Vial Concha y una sociedad ligada a este empresario, Inversiones Graneles del Sur, acción con la que buscaba una indemnización de perjuicios “por abuso del derecho”.

Este caso se remonta y tiene su origen en el llamado Caso Caval, que se relacionó con supuestas irregularidades en la compraventa de terrenos de uso agrícola en la región de O’Higgins, cuando se hizo público que aquella sociedad había recibido un préstamo del Banco de Chile para la adquisición de tres predios en Machalí.

Y ocurrió que, en el contexto de dicha investigación, Vial Concha fue citado a declarar en calidad de testigo, en tanto cliente de Caval, iniciando la Fiscalía una investigación paralela. Esto porque Graneles había pagado a Caval $ 1.200 millones por asesorías mineras, portuarias e inmobiliarias, lo que luego derivó en que, el 3 de junio de 2016, la sociedad Graneles, de Vial Concha, interpusiera una querella criminal por el delito de estafa, dado que una vez estallado el “caso Caval”, Vial Concha comenzó a sospechar de los diferentes trabajos que había realizado esa empresa para él.

En el detalle, se aludía a que Caval habría proporcionado asesorías ideológicamente falsas, presentando informes y facturas que carecían de autenticidad y estaban diseñadas para engañar.

La lectura de Dávalos y su defensa -advertida a Gonzalo Vial Concha- era de la total inverosimilitud y falta de fundamentos que tenía esta querella interpuesta por Inversiones Graneles del Sur, la que consideraron “instrumental”.

Luego, Vial Concha se desistió de la querella, pero debido al estado procesal en que se encontraba la investigación, el Ministerio Público siguió con el juicio, el que terminó con una sentencia absolutoria respecto de Dávalos Bachelet.

De allí que Sebastián Dávalos contraatacó con esta nueva acción de tipo civil por la que buscaba ser indemnizado, al estimar que había sufrido graves perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, asociados a la vulneración de sus derechos fundamentales, su honra y libertad personal, tanto ambulatoria como de trabajo, pues -argumentaba-, estuvo impedido de ejercer su profesión, no solo debido a las medidas cautelares asociadas al proceso judicial, sino también porque la investigación generó una desconfianza generalizada respecto a su persona, lo que le había significado que distintas entidades, en diversas áreas y países, rechazaran cualquier posibilidad de contratación.

Dávalos adujo, por ejemplo, oportunidades laborales perdidas en consultorías en el extranjero, específicamente en el sector privado de empresas sudamericanas, las que tuvo que rechazar por el arraigo nacional. Y ofertas de organismos internacionales y oportunidades ligadas al proceso de Alta Dirección Pública.

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Dávalos pedía al tribunal que dictaminara una indemnización, a título de lucro cesante, de 12.796 UF, equivalentes a unos $483 millones. Y a título de daño moral, 3.179 UF, unos $120 millones. Además, pidió el pago de las costas judiciales, otros $80,5 millones.

Sin embargo, tras este proceso judicial civil, que se extendió por casi dos años, la justicia opinó distinto.

“Se rechaza la demanda interpuesta por don Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet”, dijo el fallo emitido por el juez titular del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, Cristián Fernández, el pasado 27 de junio.

Entre los considerados del extenso fallo, de 124 páginas, el juez estimó que aquella querella presentada el 3 de junio de 2016 ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, no sólo se dedujo “en contra de todas aquellas personas que resulten responsables”, sino que en su cuerpo no se mencionaba a Dávalos Bachelet como presunto autor de un hecho que reviste caracteres de delito, “motivo por el cual malamente podría decirse que dicho acto se cometió mediando dolo o culpa”.

El tribunal consideró que la interposición de una querella “en contra de quienes resulten responsables” importa el cumplimiento de un deber de diligencia (de no dañar a otro).

“De ello se desprende que la parte demandada cumplió el deber de cuidado antedicho, debido a que se adoptaron las medidas de resguardo pertinentes para no realizar ninguna imputación de un delito en contra de una o más personas determinadas, poniendo en funcionamiento el aparato jurisdiccional, sin exponer la honra de los presuntos autores del delito de estafa”, argumentó el juez.

Consultada la defensa de Sebastián Dávalos, los abogados Félix Antolin y Manuela Ruiz dijeron: “Nos parece que la sentencia es manifiestamente injusta y contraria a Derecho, haciendo ilusoria la exigibilidad de la responsabilidad civil por abuso de acciones judiciales. Vamos a recurrir en contra del fallo ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. Estamos tranquilos, y confiados en que este Tribunal Superior revocará el fallo”.