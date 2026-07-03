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“Se rechaza la demanda interpuesta por Jorge Alberto Sebastián Davalos Bachelet”: Tribunal desestima acción en contra de Gonzalo Vial Concha

El Segundo Juzgado Civil de Rancagua rechazó la demanda civil con la que el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet buscaba una indemnización de más de $ 680 millones por los perjuicios que, a su juicio, le provocó una querella derivada del caso Caval. La defensa de Dávalos anunció que apelará.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 11:22 hrs.

justicia Chile
<p>“Se rechaza la demanda interpuesta por Jorge Alberto Sebastián Davalos Bachelet”: Tribunal desestima acción en contra de Gonzalo Vial Concha</p>

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