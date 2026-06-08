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Diario Financiero estrena DF al Cierre + IPC se modera con fuerza en mayo + Dólar sigue disparado
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Comienza DF al Cierre. En Diario Financiero tenemos todo listo para el estreno, a las 17 horas de hoy, de DF al Cierre, un nuevo programa en streaming que acompañará a los lectores de lunes a viernes para analizar las noticias que marcaron el día y anticipar los temas que definirán la agenda económica y empresarial, incluyendo una mirada exclusiva a los contenidos que protagonizarán la portada del diario del día siguiente. El director José Tomás Santa María y la editora María Gabriela Arteaga analizarán en vivo, junto a periodistas, autoridades y expertos, las noticias que marcaron el día, los movimientos de los mercados y los temas que definirán la agenda económica y empresarial. ¡Te esperamos para el primer episodio de DF al Cierre en DF.CL!
IPC se modera con fuerza en mayo. Temprano, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,2% en mayo, una variación menor a lo esperado en el mercado y que fue mucho más moderada que los elevados registros de abril y marzo. Con ello, la inflación en 12 meses a mayo se suavizó a 3,9%.
Cómo inicia el dólar la semana. Después de que Irán e Israel intercambiaran fuego por primera vez desde la tregua de abril, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 924,95 lo que implica un alza de $ 11,40 respecto al cierre del viernes. Mientras que el cobre Comex avanzaba 1,5% a US$ 6,38 por libra y el petróleo Brent se moderaba a US$ 94,8 por barril, un alza de 1,9%.
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