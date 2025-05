Boric tras polémica por caso ProCultura: “Tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho"

El Presidente Gabriel Boric se refirió este lunes al caso ProCultura desde su participación en Expo Osaka, en lo que es su gira por Chile y Japón.

Esto en el contexto de que en los últimos días se destapó un intercambio de mensajes entre el mandatario y la exesposa de Alberto Larraín, la psiquiatra Josefina Huneeus, en la que se planteaba el nombre del fundador Alberto Larraín como posible ministro, junto con otros antecedentes que se conocieron en el marco de una investigación que apunta a financiamientos irregulares.

Al ser consultado por la prensa, el mandatario indicó que las instituciones deben funcionar “sin presiones de ningún tipo” y que la fiscalía y tribunales “tienen que cumplir su labor de manera apegada a la ley”.

Así, reiteró que en investigaciones de malversaciones o cualquier tipo de delito no puede haber un doble estándar. Por lo que ante esta situación, “doy garantías de que sigo manteniendo la misma posición, caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigar”.

“Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte, ningún tipo de persecución”

Agregó que “como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad”.