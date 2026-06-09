África, próximo destino: Chile y Marruecos dan primer paso para avanzar hacia un acuerdo comercial
En el marco de una visita liderada por la subsecretaria Paula Estévez, se suscribió una declaración conjunta con la nación africana.
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La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, aterrizó este lunes en Marruecos, en una gira cuyo objetivo es profundizar las relaciones comerciales con ese país, a través de reuniones con autoridades locales y también con una Rueda de Negocios organizada por ProChile, que reunirá a empresas exportadoras chilenas con importadores de la región.
En ese contexto, este martes la autoridad se reunió con el secretario de Estado marroquí encargado de Comercio Exterior, Omar Hejira, para avanzar en negociaciones con el objetivo de lograr un acuerdo comercial entre ambos países.
Tras la cita se suscribió una declaración conjunta entre ambos países. El documento confirma la intención de abrir espacios de diálogo para establecer un marco normativo moderno y eficiente para potenciar el comercio -con especial foco en bienes y servicios–, como también lograr una mayor diversificación de sus respectivas fuentes de inversión.
“Este es un primer paso muy relevante para iniciar un camino que nos lleve a alcanzar un acuerdo comercial con Marruecos. Este país tiene una economía emergente, complementaria a la de Chile, abierta a la inversión extranjera y con una población de cerca de 40 millones de personas, lo que demuestra dinamismo y gran potencial de crecimiento”, expresó la subsecretaria Estévez.
La autoridad también explicó que un futuro acuerdo es de gran importancia debido a la posición geográfica estratégica de Marruecos: “Además de ser una economía atractiva, también es una puerta de entrada al resto de África, continente donde hoy no tenemos tratados comerciales”.
Este acuerdo comercial -que para Marruecos también se transformaría en el primero con un país de Latinoamérica- se daría en un contexto donde la relación comercial bilateral registra una trayectoria de expansión considerable.
El intercambio comercial entre ambos países pasó de US$ 10,4 millones en 2003 a US$ 80,3 millones en 2025, con una tasa promedio anual de crecimiento de 31,5% en los últimos cinco años.
"Los avances en estas conversaciones responden a una estrategia de diversificación de mercados que estamos impulsando con fuerza en esta administración, con el objetivo de buscar nuevos espacios para nuestro sector exportador tanto en bienes como servicios. Por eso, hemos puesto foco en reimpulsar las relaciones con economías emergentes como Marruecos, India y Filipinas, entre otros países”, añadió la subsecretaria.
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