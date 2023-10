Chile anota superávit comercial en septiembre, aunque las exportaciones bajan por sexto mes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Durante septiembre, las exportaciones chilenas volvieron a caer, anotando su sexto mes consecutivo a la baja, informó el martes el Banco Central. En el noveno mes del año se anotaron ventas por US$ 7.342 millones FOB, registrando un descenso de 6,5% respecto al mismo mes del año pasado.

No obstante, se registró un superávit de US$ 967 millones, significando un alza respecto a los US$ 586 millones de agosto y US$ 814 millones registrados a julio.

Esto también significó una caída del repunte que había tenido la minería en el mes pasado. Las ventas mineras fueron de US$ 4.528, pero significaron una caída de 1% interanual, aunque el cobre presentó una recuperación con envíos de US$ 3.859 y un alza de 6,6% respecto a septiembre de 2022, impulsado por los cátodos que aumentaron 20,6% y los concentrados con 4,4%.

Por su parte, el carbonato de litio se mantuvo a la baja con un descenso de 54,3%.

Una caída más pronunciada de 16,5% la tuvo el sector agropecuario-silvícola y pesquero, con ventas de US$ 252 millones.

Esto explicado principalmente por el sector frutícola, que retrocedió 15,8%, respecto al mismo mes del año anterior, registrando envíos por US$ 215 millones. Así, los kiwis, las manzanas y las peras tuvieron caídas de 33,8%, 37,6% y 11,8%, respectivamente. Mientras que repuntaron los arándanos (361,6%) y las cerezas (384,3%).

En el caso de los envíos del sector industrial también tuvieron una baja de 13,9%, en comparación a doce meses, con ventas por US$ 2.562 millones.

Destacaron el retroceso de 13,3% de los alimentos, impulsado por bajas en el salmón, merluza, carne de ave y carne de cerdo. En tanto, bebidas y tabaco también cayeron 23,7%, con descensos en el vino embotellado y vino a granel.

Caen las importaciones

Las cifras del Banco Central también informaron de cuentas rojas en las importaciones, con una caída de 20,6% respecto a septiembre del año pasado, traducidas en compras al exterior por US$ 6.366 millones FOB.

Las compras de bienes de consumo retrocedieron 14,9% y anotaron US$ 1.799 millones en el noveno mes del año. Con bajas de 10,7% en durables, registrando compras por US$ 560 millones, liderado por un mal desempeño en automóviles y computadores, al igual que bajas de 26% en semidurables, alcanzando US$ 479 millones, impulsado por caídas en vestuario y calzado.

En tanto, los bienes intermedios bajaron 25,8% y registraron compras por US$ 3.658 millones, encabezado por un retroceso de 33% en los productos energéticos. Mientras que los bienes de capital también tuvieron un descenso de 20,8% y compras por US$ 1.396 millones