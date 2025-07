Negociación por aranceles con EEUU: Marcel anticipa volatilidad en mercados para 1 de agosto y afirma que “si todo el mundo sube, un 10% sería positivo” para Chile

El ministro de Hacienda sostuvo que “aunque tuviéramos un buen acuerdo en la negociación bilateral, más de la mitad de nuestras exportaciones van por otro lado, y si tienen un arancel más alto, por supuesto, que no sería beneficioso para nuestro país”.

Comenzó hoy en Washington una nueva ronda de conversaciones entre el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) y la delegación de Chile, donde participa la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, y equipos de Hacienda y Cancillería.

En la instancia, se busca un acuerdo para evitar la aplicación de un arancel base de 10% que comenzará a regir para las exportaciones a EEUU a partir del 1 de agosto para varios países, incluido Chile.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el tema esta mañana desde el Palacio de La Moneda, donde explicó que el diálogo “en principio son tres días, pero se puede extender con el propósito de llegar a un acuerdo al final de las conversaciones. Ese acuerdo no depende solo de nosotros, pero hemos visto que, respecto a temas que nos ha planteado Estados Unidos para la negociación, son todos abordables”.

Sostuvo que “tenemos una relación comercial fructífera y beneficiosa para ambos países. Abastecemos a sus consumidores de productos agrícolas, de cobre para su manufactura, importamos más de lo que exportamos, es decir, todos los elementos que podrían ser de conflicto o tensiones como han sido con otros países, eso no ocurre con Chile, pero vivimos tiempos no tradicionales. No es fácil entender cómo se toman las decisiones en Estados Unidos, pero estamos poniendo todo para lograr un acuerdo”.

Respecto a los primeros efectos de la medida que regirá el 1 de agosto en diversos países, el secretario de Estado indicó que “seguramente vamos a tener volatilidad en los mercados, algo de incertidumbre, aunque algunas de las negociaciones, como con la Unión Europea ya se han ido despejando. Pero en los próximos días quizás serán movidos los mercados, así que tenemos que ser capaces de actuar en este ambiente, teniendo siempre los intereses del país sobre la mesa”.

Tasa del 10%

Consultado sobre si es real aspirar a un 0% de arancel, como considera el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, Marcel indicó que “lo que hemos visto es que más bien Estados Unidos ha ido subiendo el piso para algunos países y, al mismo tiempo, en el caso del acuerdo con la Unión Europea, si bien se aplica un arancel del 15%, hay varios productos que están exceptuados como las materias primas. Así que debemos seguir trabajando en esa lógica”.

Marcel coincidió con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, en el sentido de que “obviamente si todo el mundo sube, un 10% sería positivo, pero más importante es que hasta el momento hemos tenido evolucionando por cuerdas separadas las conversaciones en el plano comercial bilateral con el cobre y la madera"

"Entonces, es un objetivo importante en este proceso que logremos juntar las dos cosas, porque aunque tuviéramos un buen acuerdo en la negociación bilateral, más de la mitad de nuestras exportaciones van por otro lado. Y si tienen un arancel más alto, por supuesto, que no sería beneficioso para nuestro país. Tenemos que buscar hacer confluir esos dos temas”, cerró la autoridad.