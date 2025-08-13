Gobierno destaca aprobación de acuerdo comercial entre Chile y Emiratos Árabes Unidos en el Senado

El Gobierno destacó este miércoles la aprobación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Chile y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la Sala del Senado la jornada previa.

“Este acuerdo es parte central de nuestra estrategia de aproximación a los países del Golfo, que representan, junto con el Sudeste Asiático, dos de las áreas más dinámicas del comercio mundial, con un potencial muy relevante también en materia de servicios”, dijo el canciller Alberto van Klaveren.

Mientras, la titular de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, señaló que la estructura exportadora de Chile es “altamente complementaria” con la estructura importadora de EAU, con un 95% de coincidencia. Esto implica que el acuerdo permitirá ampliar el acceso a muchos productos, incluyendo aquellos que ya exportamos y otros con gran potencial”.