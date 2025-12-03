Click acá para ir directamente al contenido
SAG suspende importaciones de productos porcinos desde España por brote de Peste Porcina Africana

Debido al alto impacto productivo de la enfermedad viral que sólo afecta a cerdos y jabalíes -de la que Chile se mantiene libre-, un eventual ingreso al país representaría un riesgo grave para la industria porcina nacional, una de las principales exportadoras de carne y derivados a nivel mundial.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 15:14 hrs.

<p>Personas compran comida frente a un Jamón de Bellota colgado en un Mercado de Abastos en Barcelona. (Foto: Reuters)</p>

Personas compran comida frente a un Jamón de Bellota colgado en un Mercado de Abastos en Barcelona. (Foto: Reuters)

