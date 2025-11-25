Click acá para ir directamente al contenido
Las cifras con las que llega Chile a celebrar un hito clave del Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea

Este miércoles, en Bruselas, se realizará el primer Consejo Conjunto Chile-UE, mientras que las exportaciones al mercado europeo alcanzaron entre enero y octubre los US$ 8.510 millones, con un alza de 12% interanual.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 25 de noviembre de 2025 a las 15:23 hrs.

exportaciones Europa acuerdo comercial Unión Europea Amanda Santillán
