Exportaciones chilenas siguieron creciendo en noviembre, pero las importaciones marcaron su primera baja del año

Las exportaciones chilenas volvieron a marcar números positivos en noviembre.

De acuerdo a cifras del Banco Central, en el mes se realizaron envíos al extranjero por US$ 8.504 millones, lo que significó un alza de 8,2% en comparación al mismo período del año anterior.

El resultado viene de la mano del desempeño de la minería, que anotó ventas al extranjero por US$ 5.162 millones, subiendo 12,6% interanual. Los envíos de cobre crecieron 4,6% y en todo el mes totalizaron US$ 4.282 millones, aunque los cátodos bajaron 13,6% y los concentrados subieron 15%.

En el caso del litio, marcó una nueva alza de 3,7% y sus exportaciones totalizaron US$ 167 millones.

Por otra parte parte, el sector agropecuario-silvícola y pesquero anotó exportaciones en noviembre por US$ 556 millones, significando un aumento de 60% respecto al mismo mes de 2024. El sector frutícola se llevó la mayor parte con una expansión de 65,4% y US$ 518 millones, destacando los envíos de arándanos (60%) y cerezas (182,5%).

En tanto, los embarques industriales tuvieron un retroceso de 4,9% en el penúltimo mes del año, alcanzando los US$ 2.786 millones. No obstante, los alimentos subieron 7,7% y resaltaron el jugo de fruta (58,9%), conservas de pescado (38,2%) y fruta deshidratada (17,7%). En contraste, las carnes de ave y cerdo marcaron bajas durante el mes.

Las bebidas y tabaco registraron un descenso de 21,8% en sus envíos al extranjero durante noviembre, explicado por las bajas del vino embotellado y vino embotellado a granel, de 28% y 29,2%, respectivamente.

Primera baja de importaciones

En tanto, y por primera vez en el año -y desde agosto 2024- las importaciones tuvieron una ligera baja en noviembre de 0,2% y anotaron US$ 7.090 millones (CIF).

Con todo, el saldo de la balanza comercial tuvo una expansión de 46,2% y alcanzó los US$ 1.898 millones en el lapso.

Las compras de bienes de consumo totalizaron en el mes US$ 1.921 millones, lo que significó una caída de 3,7%. De estos, los durables crecieron 5,3% para totalizar US$ 661 millones, con alzas en celulares, aunque marcaron retrocesos en electrodomésticos y televisores. Mientras que las internaciones de bienes semidurables cayeron 14,8% y acumularon US$ 458 millones, con bajas en vestuario y calzado.

Por su parte, los bienes intermedios retrocedieron 6,6% y marcaron importaciones por US$ 3.466 millones en el mes. Los productos energéticos descendieron 0,5%, con caídas en el diésel pero con alzas en gas natural licuado, carbón mineral y petróleo.

Al contrario, las adquisiciones de bienes de capital desde el exterior se expandieron 22% en noviembre, totalizando US$ 1.703 millones. Los buses, maquinaria para la minería y la construcción, y camiones y vehículos de carga tuvieron alzas.