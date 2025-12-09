Exportaciones chilenas siguieron creciendo en noviembre, pero las importaciones marcaron su primera baja del año
Con todo, el saldo de la la balanza comercial tuvo una expansión de 46,2% y alcanzó los US$ 1.898 millones, según datos del Banco Central.
Noticias destacadas
Las exportaciones chilenas volvieron a marcar números positivos en noviembre.
De acuerdo a cifras del Banco Central, en el mes se realizaron envíos al extranjero por US$ 8.504 millones, lo que significó un alza de 8,2% en comparación al mismo período del año anterior.
El resultado viene de la mano del desempeño de la minería, que anotó ventas al extranjero por US$ 5.162 millones, subiendo 12,6% interanual. Los envíos de cobre crecieron 4,6% y en todo el mes totalizaron US$ 4.282 millones, aunque los cátodos bajaron 13,6% y los concentrados subieron 15%.
En el caso del litio, marcó una nueva alza de 3,7% y sus exportaciones totalizaron US$ 167 millones.
Por otra parte parte, el sector agropecuario-silvícola y pesquero anotó exportaciones en noviembre por US$ 556 millones, significando un aumento de 60% respecto al mismo mes de 2024. El sector frutícola se llevó la mayor parte con una expansión de 65,4% y US$ 518 millones, destacando los envíos de arándanos (60%) y cerezas (182,5%).
En tanto, los embarques industriales tuvieron un retroceso de 4,9% en el penúltimo mes del año, alcanzando los US$ 2.786 millones. No obstante, los alimentos subieron 7,7% y resaltaron el jugo de fruta (58,9%), conservas de pescado (38,2%) y fruta deshidratada (17,7%). En contraste, las carnes de ave y cerdo marcaron bajas durante el mes.
Las bebidas y tabaco registraron un descenso de 21,8% en sus envíos al extranjero durante noviembre, explicado por las bajas del vino embotellado y vino embotellado a granel, de 28% y 29,2%, respectivamente.
Primera baja de importaciones
En tanto, y por primera vez en el año -y desde agosto 2024- las importaciones tuvieron una ligera baja en noviembre de 0,2% y anotaron US$ 7.090 millones (CIF).
Con todo, el saldo de la balanza comercial tuvo una expansión de 46,2% y alcanzó los US$ 1.898 millones en el lapso.
Las compras de bienes de consumo totalizaron en el mes US$ 1.921 millones, lo que significó una caída de 3,7%. De estos, los durables crecieron 5,3% para totalizar US$ 661 millones, con alzas en celulares, aunque marcaron retrocesos en electrodomésticos y televisores. Mientras que las internaciones de bienes semidurables cayeron 14,8% y acumularon US$ 458 millones, con bajas en vestuario y calzado.
Por su parte, los bienes intermedios retrocedieron 6,6% y marcaron importaciones por US$ 3.466 millones en el mes. Los productos energéticos descendieron 0,5%, con caídas en el diésel pero con alzas en gas natural licuado, carbón mineral y petróleo.
Al contrario, las adquisiciones de bienes de capital desde el exterior se expandieron 22% en noviembre, totalizando US$ 1.703 millones. Los buses, maquinaria para la minería y la construcción, y camiones y vehículos de carga tuvieron alzas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
A medio camino está aún la inclusión laboral en el país: el diagnóstico de los headhunters locales
El Panel Laboral UNAB detectó que al interior de las empresas hay mayor interés en torno al tema, pero que al mismo tiempo faltan medidas concretas para incorporar talentos con alguna discapacidad.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete