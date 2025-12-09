Click acá para ir directamente al contenido
Exportaciones chilenas siguieron creciendo en noviembre, pero las importaciones marcaron su primera baja del año

Con todo, el saldo de la la balanza comercial tuvo una expansión de 46,2% y alcanzó los US$ 1.898 millones, según datos del Banco Central.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 9 de diciembre de 2025 a las 09:38 hrs.

