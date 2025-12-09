Chile cierra la cuarta ronda de negociaciones con India con encuentro entre Subrei y el ministro de Comercio e Industria

La subsecretaria Sanhueza dijo de la reunión que "fue muy fructífera, ya que reflejó la voluntad de continuar avanzando durante las próximas semanas”.

Como parte de su agenda en India, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, se reunió con el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal, este lunes en Nueva Delhi.

El encuentro fue el cierre de la cuarta ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre ambos países. Contexto que genera altas expectativas para el mundo exportador, ya que se trata del mayor mercado del mundo, con 1.442 millones de personas y al que podrían tener acceso productos chilenos con mejores aranceles.

De la reunión, la subsecretaria indicó que “las conversaciones entre ambos países continúan y nuestro principal objetivo, como Subrei y Cancillería, es que estas resulten en el mejor acuerdo posible para Chile. En ese sentido, la reunión con el ministro Piyush Goyal fue muy fructífera, ya que reflejó la voluntad de continuar avanzando durante las próximas semanas”.

La semana pasada una delegación chilena, liderada por el director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subrei, Ricardo Mayer, y el jefe negociador de Chile, Pablo Urria, aterrizó en la capital india para sostener encuentros técnicos con su contraparte india, concretando así la cuarta ronda de negociaciones entre ambas economías por el CEPA.

El sector privado también estuvo presente: encabezados por el presidente del Consejo Empresarial Bilateral Chile-India y titular de Frutas de Chile, Iván Marambio, junto al director Internacional de Sofofa, Diego Torres; el presidente de ChileNut, Juan Esteban Rodríguez; el director de ChileNut, David Valenzuela; y el representante del Consejo del Salmón, Rodrigo Bustos.

En su agenda destacaron reuniones en el marco del Foro de Pequeñas y Medianas Empresas de India (India SME Forum), con la Confederación de Industrias de India (CII) y con el Foro de Importadores de Alimentos de la India (FIFI).

“Durante los últimos días hemos participado activamente de las negociaciones para avanzar en un acuerdo comercial con India, las que continuarán desplegándose durante enero y febrero. Este acuerdo ha sido un objetivo de Chile desde hace varios años y esperamos que el resultado, luego de afinar los aspectos técnicos, sea favorable para dar un salto en la relación económica bilateral”, comentó Marambio.