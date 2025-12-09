Chile cierra la cuarta ronda de negociaciones con India con encuentro entre Subrei y el ministro de Comercio e Industria
La subsecretaria Sanhueza dijo de la reunión que "fue muy fructífera, ya que reflejó la voluntad de continuar avanzando durante las próximas semanas”.
Noticias destacadas
Como parte de su agenda en India, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, se reunió con el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal, este lunes en Nueva Delhi.
El encuentro fue el cierre de la cuarta ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre ambos países. Contexto que genera altas expectativas para el mundo exportador, ya que se trata del mayor mercado del mundo, con 1.442 millones de personas y al que podrían tener acceso productos chilenos con mejores aranceles.
De la reunión, la subsecretaria indicó que “las conversaciones entre ambos países continúan y nuestro principal objetivo, como Subrei y Cancillería, es que estas resulten en el mejor acuerdo posible para Chile. En ese sentido, la reunión con el ministro Piyush Goyal fue muy fructífera, ya que reflejó la voluntad de continuar avanzando durante las próximas semanas”.
La semana pasada una delegación chilena, liderada por el director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subrei, Ricardo Mayer, y el jefe negociador de Chile, Pablo Urria, aterrizó en la capital india para sostener encuentros técnicos con su contraparte india, concretando así la cuarta ronda de negociaciones entre ambas economías por el CEPA.
El sector privado también estuvo presente: encabezados por el presidente del Consejo Empresarial Bilateral Chile-India y titular de Frutas de Chile, Iván Marambio, junto al director Internacional de Sofofa, Diego Torres; el presidente de ChileNut, Juan Esteban Rodríguez; el director de ChileNut, David Valenzuela; y el representante del Consejo del Salmón, Rodrigo Bustos.
En su agenda destacaron reuniones en el marco del Foro de Pequeñas y Medianas Empresas de India (India SME Forum), con la Confederación de Industrias de India (CII) y con el Foro de Importadores de Alimentos de la India (FIFI).
“Durante los últimos días hemos participado activamente de las negociaciones para avanzar en un acuerdo comercial con India, las que continuarán desplegándose durante enero y febrero. Este acuerdo ha sido un objetivo de Chile desde hace varios años y esperamos que el resultado, luego de afinar los aspectos técnicos, sea favorable para dar un salto en la relación económica bilateral”, comentó Marambio.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
A medio camino está aún la inclusión laboral en el país: el diagnóstico de los headhunters locales
El Panel Laboral UNAB detectó que al interior de las empresas hay mayor interés en torno al tema, pero que al mismo tiempo faltan medidas concretas para incorporar talentos con alguna discapacidad.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete