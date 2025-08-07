Click acá para ir directamente al contenido
Comercio exterior

Chile registra en julio su primer déficit comercial mensual desde 2022 tras nula variación de las exportaciones

Las importaciones subieron 16% interanual, alcanzando los US$ 8.200 millones, mientras que las exportaciones se quedaron en poco más de US$ 8.100 millones.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 7 de agosto de 2025 a las 10:08 hrs.

balanza comercial Comercio global economía internacional economia chilena
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

