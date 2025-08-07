Chile registra en julio su primer déficit comercial mensual desde 2022 tras nula variación de las exportaciones

Las importaciones subieron 16% interanual, alcanzando los US$ 8.200 millones, mientras que las exportaciones se quedaron en poco más de US$ 8.100 millones.

Chile vio su primer déficit comercial mensual en casi tres años, informó este jueves el Banco Central, en un mes de julio que estuvo marcado por la expansión de las importaciones y relativa estabilidad de las exportaciones.

El país registró un déficit comercial de US$ 62 millones el pasado mes, lo que tomó al mercado por sorpresa (la encuesta de Bloomberg estimaba un superávit de US$ 525 millones) y significa el primer déficit mensual del país desde septiembre de 2022.

Esto se debió a que las importaciones subieron 16% interanual, alcanzando los US$ 8.200 millones, mientras que las exportaciones no tuvieron cambios significativos, quedando en poco más de US$ 8.100 millones.

El saldo de los envíos hacia el exterior se vio presionado por una caída de 3,8% interanual en los bienes industriales, que se cifraron en aproximadamente US$ 3 mil millones FOB ("free on board", un formato donde el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía pasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido).

La minería -el segmento predominante- se estabilizó en US$ 4.600 millones, mientras que los productos del rubro agropecuario-silvícola y pesquero saltaron 12,8% a un poco menos de US$ 500 millones.

En tanto, las tres categorías principales de bienes importados vieron aumentos en el período. Los bienes intermedios subieron 9% interanual a poco menos de US$ 4.600 millones (FOB), los bienes de consumo aumentaron 14,6% a US$ 2.300 millones y los bienes de capital crecieron 33,8% a cerca de US$ 1.900 millones.

A nivel de producto, las importaciones con mayores alzas fueron todas de este último grupo, que sirve como barómetro para estimar el ritmo de inversión de las empresas. Estos fueron: calderas de vapor; buses; motores y turbinas; motores, generadores y transformadores eléctricos; y maquinaria para la minería y la construcción.