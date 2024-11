Chile y Vietnam firman acuerdos para profundizar su relación comercial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Vietnam, Luong Cuong, firmaron en La Moneda diversos acuerdos para reformar la relación política, comercial y cultural entre ambas naciones, en el marco de una visita oficial que realiza el mandatario del país asiático.

Se trata del primer viaje a Chile de un Presidente vietnamita en 15 años, tras la visita de Nguyen Minh Triet en 2009. Vietnam es el primer socio comercial de Chile entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y el número 20 a nivel global. Entre ambas naciones existe un Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor en 2014.

Boric destacó que “hace una década entró en vigor el TLC entre ambos países, que es una herramienta fundamental para hacer de Chile un punto de conexión entre Asia y América Latina. Lo vamos a reforzar en la cumbre Apec en Perú”, que se realiza a fines de esta semana.

Enfatizó que los cuatro acuerdos firmados de cooperación en materia agrícola, de defensa, cultura y la promoción de exportaciones, permitirán “mejorar el intercambio comercial, estamos seguros que esto puede ser más” y que “esto es parte de la política de Chile, el poder diversificar nuestras inversiones y relaciones multilaterales”.

En tanto, Luong Cuong indicó que su deseo es “promover más la asociación integral con Chile, uno de los socios más importantes en esta región”. En tanto Boric indicó que fue invitado a visitar Hanoi en 2025.

Durante la primera mitad de 2024, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US$ 803 millones, lo que significó un crecimiento del 1,7% respecto del año anterior. Por su parte, las exportaciones llegaron a los US$ 158 millones y las importaciones a los US$ 644 millones.