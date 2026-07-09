Directiva PPD le quita el piso al acuerdo entre sus senadores y el gobierno por invariabilidad tributaria
Si bien la oposición en su conjunto rechazó lo realizado, en la propia colectividad se levantaron las voces en contra del compromiso asumido por los parlamentarios.
Noticias destacadas
Cuando en la oposición y en el propio PS estaban convencidos que serían estos últimos los responsables de que la oposición no lograra articular una alianza unida, llegando a un acuerdo con el gobierno respecto del proyecto misceláneo, resultó que el PPD muy sigilosamente aprovechó las rencillas internas entre sus socios para tomar la posta, que la senadora Paulina Vodanovic se vio obligada a soltar, para sellar un acuerdo con el gobierno, justamente en una de las áreas más complejas de la iniciativa para las oposiciones. Uno de los principales efectos del consenso alcanzado entre el PPD y el Ejecutivo es que estos últimos se restan de concurrir al Tribunal Constitucional (TC) por este artículo.
Pero esta no es la única consecuencia directa de la decisión adoptada por los senadores del PPD. De hecho, a estas alturas de la jornada, ya han quedado de manifiesto diferencias al interior de la colectividad liderada por el diputado Raúl Soto y entre los propios senadores. Ello, porque el jefe y la subjefa de esta bancada, Ricardo Celis y Loreto Carvajal, respectivamente, comprometieron al gobierno los cuatro votos de su instancia, algo que no podrán cumplir, ya que la senadora Ximena Órdenes, a través de redes sociales, aseguró que “el punto de vista donde se señala que como bancada hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno por la megarreforma no me representa. Yo no he llegado a ningún acuerdo”.
Y, lo peor, es que a consecuencia de esta y otras expresiones de rechazo, la directiva de la colectividad le quitó el piso a los senadores y decidió mantener la decisión de recurrir al TC. Así lo hizo ver su presidente, asegurando que si bien se valoran los esfuerzos de diálogo de los senadores, el acuerdo no es suficiente para respaldar el proyecto misceláneo en su conjunto. Además, Soto enfatizó que, por unanimidad, la directiva se inclinó a respaldar el proyecto de invariabilidad impulsado por la bancada de diputados, que garantiza la invariabilidad de los derechos sociales.
“El que pestañea… pierde”
En cualquier caso, lo cierto es que los senadores del PPD dieron un golpe a la cátedra con el acuerdo alcanzado con el gobierno, ya que aprovecharon las rencillas al interior del Partido Socialista (PS), que paralizaron las conversaciones entre la presidenta de la colectividad, senadora Paulina Vodanovic, y el jefe del Comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), y el Ejecutivo.
Lo que está por verse es cuál será el costo político de la decisión asumida por esencialmente por Celis y Carvajal. Si bien es poco probable que el partido los obligue a retrotraer su posición, estos senadores podrían quedar solos en el respaldo al acuerdo negociado, escenario en el que tendrán que hacerse cargo de las explicaciones al electorado del sector por su actuación, un tema nada menor y uno de los argumentos que pesó en el PS para presionar en contra de los acercamientos de Vodanovic y Castro con el Ejecutivo; y, también en posición adoptada por la directiva del PPD.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
MOP aprueba sobrecosto por más de US$ 61 millones en la autopista Costa Arauco y destraba paquete de nuevas obras en Biobío
El Estado oficializó modificaciones al contrato en un tramo de la ruta 160. Esta nueva inyección de recursos está destinada a ejecutar 23 obras, proyectos de ingeniería y un sistema de videovigilancia con cámaras.
DT revierte polémico criterio sobre acuerdos marco y descarta que puedan ser tratados como una forma de negociación colectiva
Nuevo dictamen del servicio dejó sin efecto la doctrina emitida a finales de 2025, que había reconocido como un “acuerdo colectivo atípico” el pacto suscrito entre la CTC, Codelco y Agema.
Caso Sartor: Fiscalía ingresa solicitud para formalizar a 11 imputados por trama al interior de AGF
El ente persecutor se encuentra a la espera de la fecha para la diligencia, realizada por los delitos de administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.
Firma chilena Lidz AI adquiere la startup argentina Leadnamics y se expande a nuevos mercados en la región
Aunque no revelaron montos, esta compra le permite a la proptech chilena allanar el camino hacia Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, en las próximas semanas abrirán su primera oficina en Perú.
Morales & Besa cambia su nombre a 35 años de su fundación para proyectar su próxima etapa: lo revelará antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete