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Directiva PPD le quita el piso al acuerdo entre sus senadores y el gobierno por invariabilidad tributaria

Si bien la oposición en su conjunto rechazó lo realizado, en la propia colectividad se levantaron las voces en contra del compromiso asumido por los parlamentarios.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 11:54 hrs.

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<p>Directiva PPD le quita el piso al acuerdo entre sus senadores y el gobierno por invariabilidad tributaria</p>

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