Javiera Contreras (EY) y los anuncios tributarios de Boric: "Yo tenía una expectativa bastante más alta"

Javiera Contreras quedó con gusto a poco con la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric en materia de impuestos.

En su exposición, el jefe de Estado reiteró los ejes de la reforma tributaria que se enviará a fines de este mes al Congreso, como el combate a la evasión y la elusión, y una mayor tributación a la minería y los altos ingresos, instrumentos con los que se busca recaudar cuatro puntos del PIB en cuatro años.

La socia líder de impuestos de EY Chile cree que faltaron detalles adicionales a lo que ya ha anticipado el gobierno en materia tributaria.

-¿Qué le pareció el mensaje del Presidente en materia tributaria?

-Yo tenía una expectativa bastante más alta respecto a la información que se iba a entregar en la cuenta pública. La reforma que se viene la han estado anunciando desde un montón de rato, pero volvió a decir las mismas cosas de siempre. Entonces, la verdad es que había cero información nueva o de detalle. Y yo tenía una expectativa un poco más alta respecto a lo que íbamos a conocer.

Todos sabemos que esta es una reforma ambiciosa en recaudación y todavía no queda claro cómo va a lograr esa recaudación. Hoy se volvió a decir lo mismo de siempre: impuestos al patrimonio, a los ingresos altos, a la minería. Boric dice en el discurso que se necesita mayor inversión y crecimiento sostenido e inclusivo, todo suena súper bien, pero cómo se logra eso mientras se ponen nuevas normas laborales, se suben los impuestos, mientras existe incertidumbre. No se refirió a incentivos a la inversión, sino más bien a un deseo que hubiera mayor inversión. Y lo que dijo en materia tributaria es cero novedad, puros títulos.

-¿Qué más echó de menos del discurso?

-Hay dos temas muy importantes que no se tocaron para nada.

La primera es cómo va a conversar esta reforma con la eventual nueva Constitución, porque en la nueva Constitución se entregan nuevas atribuciones a las regiones autónomas. Uno ahí dice bueno, vamos a empezar una reforma tributaria mientras se está aprobando un texto constitucional que podría eventualmente tener alguna inconsistencia con la reforma. Es como que se está tratando de diseñar dos cosas en paralelo y no sabemos cómo se conectan. Es complejo eso que no se aborde esa complejidad que podría tener la reforma.

Además, la discusión de la reforma tributaria va a ser ardua, con el Congreso que existe hoy día no veo que va a existir un fácil consenso. Todos queremos que haya menor evasión y elusión y que existe una mayor formalidad, que las empresas declaren, que haya más datos en el SII, pero más allá de una declaración de principios, hay que explicar cuánto se va a recaudar vía eliminación de evasión y elusión, y no hay claridad sobre esos números.

-¿Cuál es el segundo punto ausente?

-También eché de menos el cómo conecta la reforma tributaria con lo que está pasando a nivel internacional en términos de impuestos. Esto es algo que el gobierno no ha tocado ni ha dicho en ningún lado: en el mundo se está discutiendo el impuesto mínimo global y BEPS 2.0. El cómo se conecta esa base con el impuesto mínimo global y cómo están reaccionando otros países más potentes como Estados Unidos, Chile no se está haciendo cargo de eso. Si uno diseña solo mirándote al ombligo y no viendo cómo se mueven los otros países, te puedes quedar totalmente fuera del juego. Si no logramos ser competitivos en materia de impuestos, esa es una de las variables que miran los inversionistas. Hoy hay incertidumbre y lo que se sabe es que va a ser más caro invertir.

-¿Se le pone demasiado presión a la recaudación de la reforma? Se anunció fecha del envío de la condonación del CAE, la deuda histórica de los profesores y subsidios a tarifas del transporte en regiones.

-Yo antes ya pensaba que esta reforma era demasiado ambiciosa, que era poco probable generar estos ingresos fiscales permanentes para enfrentar los mayores gastos permanentes. Cuando el gobierno se enfoca solo en la tasa y no en la base a la cual se aplica ese impuesto, es una discusión trunca. Yo puedo subir los impuestos al 80% sobre 0%, lo que da 0%. Entonces, el crecimiento es crítico para sacar cálculo alguno. Cuando hay tantos cambios, como 40 horas, productividad, transición energética, no das espacio para que haya crecimiento ni una base para aplicar los impuestos.

Un ejemplo es la reforma del 2014, cuando era una reforma muy estructural y se logró recaudar un punto adicional de PIB.

-¿Cree que puede pasar lo mismo con esta reforma?

-Totalmente. Ojalá lleguemos al 1% del PIB y no sea menos. Los sistemas tributarios no se pueden modificar con tanto parche como lo hemos hechos nosotros en el último tiempo. En los últimos 12 años hemos tenido más reformas que en los últimos 50 años.