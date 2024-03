Patricio Rojas y el nuevo impuesto a las bebidas deportivas: "El SII está minando la institucionalidad a la cual estamos acostumbrados"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Continúan las repercusiones luego de que la semana pasada el Servicio de Impuestos Internos (SII) ampliara la aplicación del impuesto a las bebidas altas en azúcar, incorporando a los bebestibles deportivos (isotónicas e hipotónicas) y a los néctares al impuesto que oscila entre 10% a 18%.

El gremio que agrupa a las empresas del sector, Alimentos y Bebidas (AB Chile) señaló que buscará impugar la nueva circular del organismo fiscalizador, señalando que dicha discusión debiera darse más bien en el Congreso y no por vía administrativa.

El economista Patricio Rojas está asesorando en materia económica al gremio. El ingeniero de la Universidad Católica y doctor en Economía del MIT profundiza en las críticas, señalando que si bien el efecto económico será de largo plazo, el principal impacto de corto plazo tiene que ver con los potenciales cambios a la institucionalidad tributaria.

- ¿Cuál es su visión sobre la ampliación del impuesto hacia las bebidas deportivas y néctares?

- Lo primero que hay que entender es que este es un impuesto, de acuerdo a la última reforma del año 2014, que es catalogado dentro de los correctivos. Esto no es un impuesto que está catalogado para recaudar.

Por lo tanto, lo que está haciendo hoy día el SII, al ampliar la base de una manera administrativa a través de una circular y luego de hacerle una pregunta al Ministerio de Salud para que defina si cierto ítem califican como analcohólico o no, es fundamentalmente actuar con un criterio recaudador, lo cual no es el espíritu que tiene este impuesto.

Hay que tener presente que este es un impuesto cuya ampliación de la base va a recaudar del orden de US$ 32 millones. Este es un impuesto que es correctivo, no es un impuesto recaudador. Y el monto que se está discutiendo de aumento de recaudación no es menor.

- De hecho, es un impuesto que se legisló en la reforma tributaria del 2014.

- Cuando se amplió el impuesto y se modificaron las tasas en la reforma del 2014, ese cambio implicó un aumento de recaudación cercano a los US$ 36,5 millones. Por lo tanto, eso fue materia de una discusión legal, de una discusión entre técnicos tributarios.

En cambio, en esta oportunidad, mediante una circular, mediante un acto administrativo, se está aumentando la recaudación en US$ 32 millones. La actuación de Impuestos Internos da a entender que anda buscando fundamentalmente recaudación, lo cual es un poco contrario al espíritu original que tenía el impuesto.

Además, quisiera agregar que la manera como el servicio está haciendo esto, de ampliar la base del impuesto a través de una circular, es un tema que va más allá de la institucionalidad en la cual se han discutido las materias de impuestos. Esto debiese ser materia de discusión de la ley a nivel del Parlamento, de manera de hacer una discusión técnica y si califica o no califica en la definición que está en la ley respecto a bebidas analcohólicas.

- ¿Qué consecuencias puede tener definir temas de esta magnitud de forma administrativa y no por la vía legislativa?

- Empezar a hacer cambios a través de circulares puede llevar a Impuesto Internos a tener atribuciones que no le corresponden, al poder entrar a definir qué servicios califican o no califican en algún tipo de impuesto, de manera de poder ser más recaudadores. Creo que esto es materia de ley, de discusión parlamentaria y, por lo tanto, no puede atribuirse la ampliación de una base de un impuesto en base a una solicitud. En ese contexto, creo que se rompe la institucionalidad y el canal correcto es entrar a discutir este tema a nivel del Parlamento.

- ¿Pero la discusión sobre ampliar el impuesto a los productos altos en azúcar debe darse?

- Claro, esto no significa de que esta discusión no se deba dar. Pero esta es una discusión que tiene toda la posibilidad de entregarse al Parlamento, de discutirse si deben o no ampliarse las bases respecto a esto, porque van sucediendo innovaciones, cambios en los productos y claramente esto merece una revisión. Pero esa revisión tiene que darse en el lugar que corresponde, el cual no es la sede del SII.

El otro elemento que es importante es que varios agentes económicos que son del sector de alimentos y bebidas han hecho inversiones ya de manera de poder cumplir con lo que dice la normativa. Tener una mayor cantidad de nutrientes de manera de no caer en estos productos que son gravados y, por lo tanto, se han hecho inversiones y se hicieron en base al actual esquema que tiene la ley. Por lo tanto, si llegase a haber un cambio, claramente esto tiene que contemplar una cierta adecuación, una gradualidad para que estos inversionistas puedan recuperar su inversión. Pero esto no puede ser cambiado de la noche a la mañana.

- ¿Qué efectos macro puede tener esta alza impositiva?

- En el momento en que está la economía, no es un momento en que las elasticidades sean completamente aceptables a cambios de precios sin producir cambios importantes en la demanda.

- ¿Este tema debe ser parte de la discusión del pacto fiscal? De hecho, Hacienda ha anunciado que va a presentar un paquete de cambios a los impuestos correctivos y estaban considerados cambios a los tributos a los productos altos en azúcar.

- Este es un elemento que tiene que entrar en la discusión del pacto fiscal. Es un elemento que tiene que ser ponderado dentro de todo el esquema tributario que se quiere modificar. El tema tributario tiene que ser discutido con una visión más de mediano y largo plazo.

Ahora, la implementación de cualquiera de esas medidas sí tiene que considerar el momento que vive la economía. Si la economía vive un momento mucho más boyante, claramente la introducción de nuevos impuestos puede ser acomodada de una manera más rápida, y es factible que los consumidores y los distintos productores se puedan acomodar más rápido a ese nuevo esquema.

Cuando la economía está lenta, como se está observando hoy, con un crecimiento que no va más allá de un 2%, y con una situación inflacionaria que también está en vías de solución, claramente la implementación de cualquier impuesto no puede ser incorporada en el actual escenario. Podría discutirse partir más hacia adelante, por lo tanto, podría haber una cierta graduación o escalonamiento de cómo se van incorporando los impuestos.

- El SII postergó desde marzo a junio la entrada en vigencia del impuesto. ¿Es suficiente?

- Pero básicamente es una implementación que es instantánea, por lo tanto no da ningún espacio para que los actores se puedan acomodar. Frente a una situación de una baja demanda y un alza de impuestos, la posibilidad de que pueda ser traspasada directamente a precios es acotada por la demanda que hoy está disminuida. Pero no cabe duda de que en el mediano plazo esto se va a traspasar a precios. Ciertamente tiene un impacto en materia inflacionaria, pero relativamente acotado.

El impacto principal que tiene a nivel macro es lo que está haciendo el SII, que está minando un poco la institucionalidad a la cual estamos acostumbrados en materia de impuestos. Estamos acostumbrados a que toda discusión se hace fundamentalmente a través de modificaciones de leyes, de manera de que los distintos agentes vayan sopesando costos, beneficios y cómo se va a ir implementando esto y cómo ellos se van a ir acomodando. Pero sacar un cambio por circular, que tiene una implementación prácticamente instantánea, claramente no es el camino. Y si esto se tiende a consolidar, es una muy mala señal hacia cómo podría actuar el SII hacia adelante, por cuanto actuaría fundamentalmente con criterios recaudatorios, independientemente del tipo de impuesto que se trate.