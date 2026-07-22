Soledad Recabarren, socia Recabarren & Asociados: “La carga tributaria empieza a estar mucho más cerca de la media”

La abogada y socia de Recabarren & Asociados, Soledad Recabarren , separó en dos las conclusiones que los privados se pueden llevar del proyecto de reactivación económica : competitividad y orden.

“Bajan las tasas, se reintegra el sistema y volvemos a un sistema más ordenado. Eso no significa que sea menos exigente, pero sí mucho más ordenado. Entonces, lo que el empresario debería decir es ‘ahora empiezo a ser más competitivo’”, dijo en la última edición del programa DF al Cierre.

En este contexto, señaló que la rebaja del impuesto de donaciones es un momento para “ordenar la estructura familiar y transparentarla sin vueltas, ni engaños”.

- ¿Cómo queda Chile con la reducción del impuesto corporativo al 23% frente a la región y el mundo?

- Todo no es tasa, aquí hay un tema de tasas y bases que eso marca obviamente una diferencia (...) Uno diría que como carga tributaria empieza a estar mucho más cerca de la media.

Desde el punto de vista del impuesto de primera categoría, estábamos entre los cinco países con más alta carga tributaria de la empresa. Esto se medía como recaudación de impuestos de primera categoría versus PIB como porcentaje, y tú decías ‘Chile recauda mucho por concepto de impuesto de primera categoría’; y, cuando empezabas a ver la mezcla, te dabas cuenta que era un país realmente caro (...).

Por lo tanto, si somos un país caro, complejo y con altos costos laborales, las inversiones pueden terminar trasladándose a mercados como Perú, Argentina o Australia. Nuestros competidores podrían sacarnos no solo una ventaja menor, sino una distancia considerable. Por eso era tan importante comenzar a discutir cómo hacer que Chile vuelva a ser realmente competitivo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

- El tema de la invariabilidad tributaria, ¿cómo queda desde lo legal y lo técnico?

En 2015 pensábamos que teníamos pantalones largos cuando se derogó el Decreto Ley 600 (...). La realidad fue más fuerte y eso hizo repensar que, de alguna manera, los proyectos de muy alta inversión, requieren cierta seguridad.

Cuando dices que voy a ´estar en un proyecto en que mi primer ingreso lo voy a generar al año cinco u ocho, tú dices ‘aquí me pudieron haber cambiado a lo menos cinco veces la legislación (...)’ Y, en esos términos, cuando dices ‘yo voy a invertir 500 millones y voy a generar mi primer dólar de retorno en el año ocho’, yo necesito algún grado de seguridad y esa te la dan al final del día los contratos de invariabilidad.

- Hubo cambios en materia del esquema de invariabilidad tributaria. ¿Hay algún ejemplo internacional que se pueda seguir?

- El proyecto original era un poquito manga ancha, por decirlo suave. Esto de 25 años por US$ 50 millones, ese es un proyecto normalmente que no demora más de cinco o diez años en estar finalizado como proyecto. Entonces, 25 años de invariabilidad es una locura.

En cambio, esto de haber hecho tramos y plazos, entonces para un proyecto más chico tienes una invariabilidad más corta, porque también tiene un período de maduración mucho más corto que uno minero, de hidrógeno verde o de litio en que dices ‘vamos a tener un buen período en que no vamos a tener nada más que inversión y después vamos a empezar a recuperar’.

“En 2015 pensábamos que teníamos pantalones largos cuando se derogó el Decreto Ley 600 (...). La realidad fue más fuerte”.

Esos ajustes que se le hicieron al proyecto son muy buenos y se fijan mucho en lo que está pasando en el mundo.

No son recomendaciones al azar, sino que responden a la experiencia internacional. Muchos países cuentan con esquemas especiales para proyectos de mayor tamaño, complejidad y plazo de desarrollo, que requieren condiciones particulares para materializarse.

Ahora, en la escritura, en la forma en que se redactó esto, todavía tenemos algunas dudas y puede ser que esta reforma tenga algunos pequeños ajustes que hacer, principalmente para dar más claridad.

Cuando uno lee el proyecto daría la impresión que tú vas a tener como tasa vigente aquella vigente al año en que empiezas a generar ingresos, no cuando firmas el contrato. Es bien distinto.