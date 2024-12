Tohá aborda los dichos de ministro argentino Caputo: “No somos un país que se deja arrasar por nadie”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que “somos un país pequeño, pero no es un país que se deja arrasar por nadie”. Esto en referencia a los dichos del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, quien en una entrevista radial sostuvo que en Chile gobierna “un comunista que los está por hundir”.

La jefa de gabinete recordó que la Cancillería chilena envió una nota de protesta a la embajada trasandina por los dichos de la autoridad económica.

Este jueves, en medio de una actividad para inaugurar una comisaría en Los Álamos, Tohá informó que “no hemos recibido por el momento ninguna respuesta ni pronunciamiento” desde Buenos Aires.

De todas formas, planteó que “en estas materias el estilo de Chile no es hacer a través de la prensa advertencias, no es nuestro estilo. Pero creo que hemos demostrado de manera muy seria que no somos un país que se pasa a llevar”.

Agregó que “somos un país respetuoso, que somos un país dialogante, que en el marco de las relaciones internacionales cumplimos nuestros compromisos, somos un país pequeño, pero no es un país que se deja arrasar por nadie”.

La primera reacción de la ministra Tohá el miércoles pasado, al ser consultada por los dichos de Caputo, fue que señalar que “me parece que se está inspirando en el estilo del gobierno venezolano”.

El embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio viera Gallo, también abordó el tema indirectamente en la red social X, al señalar que “todos somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Sobre todo en la diplomacia que busca prevenir conflictos y procura el entendimiento y la concordia. La estridencia y los exabruptos verbales son una opción miope”.