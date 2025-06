Matthei recargada: dice que reduciría a TVN solo a un archivo y sale a enfrentar críticas a su campaña

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, salió al paso de las críticas al diseño de su campaña, luego de que este lunes diera a conocer cambios en su equipo de vocerías, hasta ahora integrado por parlamentarios y alcaldes del sector.

“Les quiero decir a todos los medios, que se van a seguir haciendo cambios, esto no es la debacle, no es crujidera o que me estén derrumbando. Además, de acuerdo a la última encuesta, estoy bastante bien en materia de intención de voto”, dijo la exalcaldesa de Providencia.

En su reaparición pública luego de una semana de reposo por un resfrío, en el seminario organizado por Clapes UC “propuestas para Chile 2026-2030”, la abanderada también se refirió a la eventual tensión interna en Chile Vamos, el paso del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, al comando de José Antonio Kast, y los rumores de la posible candidatura de Juan Sutil.

Matthei parafraseo el exPresidente Ricardo Lagos al indicar que “la señora Juanita no está ni ahí con todas esas cosas. Todas estas especulaciones. Yo, soy yo, tengo pasión por lo que hago, tengo confianza total en mi sector. Hay muchas personas que dan opiniones y se magnifican, pero nosotros tenemos un Chile Vamos súper ordenado”.

Reconoció que “he tenido una manera peculiar de armar equipos, voy probando. Debe haber confianza, cariño, compatibilidad de carácter y a veces hay cambios que son naturales”, desdramatizando fisuras en su comando.

Brics y mensaje al canciller

En materia internacional, Matthei señaló que no comparte el acercamiento de Chile a los Brics, cumbre donde el Presidente Gabriel Boric asistirá como invitado en julio en Brasil.

“El único objetivo de las relaciones exteriores es cuidar a Chile, no caben los gustitos ideológicos ni las amistades. Espero y ruego que esta falta de prudencia que ha exhibido este Gobierno no nos afecte como país de una manera duradera” y agregó “creo que el canciller debiera ser un poco más estricto con su propio Presidente”.

Crecimiento: “no más errores”

En materia de avanzar en crecimiento y desarrollo, la abanderada opositora indicó que “a Chile se le acabó el margen para cometer errores. Durante años crecimos porque teníamos derecho a crecer. El juego se trasladó del crecimiento a cómo distribuir, pero matamos la gallinita de los huevos de oro, así que se acabó el margen para malas políticas públicas que pueden dar beneficios a un segmento de la población, pero matan el crecimiento y desarrollo".

Afirmó que “debe venir una buena forma de hacer las cosas, esto significa quebrar huevos para hacer tortillas y eso significa reconocer errores propios también”.

Planteó que se debe fortalecer a la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Servicio de Impuestos Internos (SII), porque “en la medida que los chilenos sigan percibiendo que la plata estatal se malgasta para darle pega a los amigos, vamos a seguir con malestar social, debemos entender que llegó la hora de la política seria, sensata”.

Futuro de TVN

Respecto a su postura sobre algunas empresas públicas, como TVN, que presenta un millonario endeudamiento, Matthei fue enfática: “Hay algunas que van en peligro de extinción, lo sucedido con TVN no tiene explicación, uno se pregunta ¿cuál es el rol de lo público en las telecomunicaciones? Pero estar endeudándonos para ver todos los sábados y domingos el Chavo del 8, porque eso muestran, no me parece, y como eso hay varias otras empresas que vienen en declive”.

Adelantó que la televisora estatal la “reduciría al mínimo posible, probablemente archivo, señales, darle algún rol en materia cultural, pero lo que hay hoy ya no tiene viabilidad”.

Unidad para avanzar

Matthei también se refirió a que para avanzar en los objetivos planteados para que Chile retome la senda del crecimiento y desarrollo, se necesita la experiencia que ella tiene: “Los problemas no son de derecha o izquierda, no tanta ideología o descalificar lo que propone los que piensan diferente”.

Reconoció que “tengo carácter apasionado, la vida misma me ha puesto al lado de personas que piensan distinto y no es porque sea tonto, ni ignorante, ni vende patria. Probablemente está mirando algo que yo no veo y hay que escuchar y dialogar. Esa es la única forma de avanzar. Más vale dar un paso en sentido correcto que quedarse en la trinchera por algo que uno no consiguió en un 100%”.