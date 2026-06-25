Chile se ubica en el cuarto lugar entre los países de la OCDE con la mayor tasa de desempleo

De acuerdo con las estadísticas de abril del organismo, el país fue superado solamente por Grecia, España y Finlandia.

El deterioro del mercado laboral chileno es noticia desde hace un tiempo. Esta vez desde el plano internacional y es que, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile se ubicó en el cuarto lugar de países del organismo con mayor desempleo.

Según detalló en su último informe de estadísticas, en abril los 33 países que conforman la OCDE promediaron una desocupación de 5,0%, nivel estable en el cual se ha mantenido desde febrero de 2022.

De esta forma, Chile se instaló cuarto en el ranking en función del dato de marzo de 8,9%, dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Así, solo es superado por Grecia (9,5%), España (10,3%) y Finlandia (10,7%).

Detrás están Colombia, con 8,8%, Suecia (8,5%) y Francia (8,2%), en la parte superior de la tabla.

El panorama incluso puede llegar a ser más complejo para Chile, ya que -de acuerdo con las cifras del INE-, la tasa de desocupación subió a 9,1% en el trimestre móvil de febrero-abril.

En la misma estadística de la OCDE, el país había terminado 2025 como el sexto con la tasa más alta de desempleo, una tendencia que revirtió a principios de este año para luego en marzo mostrar un deterioro hasta el cuarto escalón de las naciones del bloque con más desocupación.

La trayectoría en el ranking del organismo también deja en evidencia el panorama laboral que se ha sentido hace tiempo: con más de 30 meses con una desocupación sobre 8,0% y una tasa en mujeres que superó los dos dígitos y alcanzó el 10,5%, de acuerdo con el último reporte del INE.

Desempleo juvenil

En su reporte estadístico, la OCDE también hizo un análisis de la tasa de desempleo juvenil, es decir, de aquella que comprende a personas de entre 15 y 24 años.

Este segmento, según el organismo, promedió una desocupación de 11,4%. Este nivel es 7,2 puntos porcentuales (pp.) más alto que lo exhibido por quienes están en el grupo de 25 años o más, que ha estado rondando el 4,2% desde febrero de 2022.

Entre las naciones con datos disponibles, el desempleo juvenil disminuyó en 15, aumentó en nueve y se mantuvo en general estable en siete. En tanto, alrededor de dos tercios de los países de la OCDE continuaron registrando tasas de desempleo juvenil de dos dígitos.

Entre estos, Chile se ubicó en 23,1%, la tercera tasa más elevada detrás de España (23,7%) y Suecia (24,6%).

En comparación, el desempleo en adultos -mayores de 25 años- fue de 7,8%.

Las tasas de desempleo de la OCDE para mujeres y hombres se mantuvieron estables en abril en 5,2% y 4,8%, respectivamente, dejando la brecha de desempleo de género de la OCDE sin cambios en 0,4 pp.

En total, el bloque acumuló 35,1 millones de personas desempleadas en abril.

En comparación con marzo de 2026, la tasa de desempleo se mantuvo relativamente estable en 21 de los 33 países de la OCDE.

En Dinamarca, Finlandia y Hungría se registraron aumentos debido principalmente al aumento del desempleo entre las mujeres de 25 años o más.

Italia alcanzó un mínimo histórico de 5,1% desde que comenzó la serie actual en 2004.

Grecia y Suecia registraron la mayor disminución mensual, con descensos de 0,9 y 0,7 pp., respectivamente.