Débiles expectativas tienen los head hunters sobre la marcha del mercado laboral chileno este 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El 2024 fue un año complejo para el mercado laboral, lo que se vio reflejado en los distintos indicadores, los que mes a mes funcionaban como un recordatorio de que aún no se logra retornar a los niveles de participación y ocupación laboral que había previo a la pandemia.

Un debilitado escenario que, al parecer, se mantendrá durante 2025 a juicio de los head hunters locales que fueron parte la última medición del Panel Laboral de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

Un 21% de los 30 reclutadores de personal nacionales dijo que el desempleo aumentará en 2025, cifra que se encuentra por encima del 14% que esperaba que aumentara en 2024.

La mayoría de los especialistas (59%) respondió que se mantendrá en el mismo nivel que se encuentra hoy, es decir, con tasas por sobre un 8%. El último registro, correpondiente a septiembre-noviembre fue de 8,2%.

El 21% restante contestó que, por el contrario, la desocupación disminuirá. Este nivel se contrapone con el porcentaje que consideraba que se reduciría en 2024, que alcanzaba al 33% de los head hunters.

Todos los números sugieren una mirada de los head hunters levemente más negativa para 2025 que la que tenían para 2024.

“Con un crecimiento entre el 2% y el 2,5% es probable que las tasas de desempleo se mantengan en torno al 8,5% a 8,7% sin variaciones significativas. El ambiente político de los últimos cinco años no ha ayudado a dar confianza y estabilidad a quienes toman decisiones en el ámbito empresarial”, dijo Cristián Duarte, de Transearch Chile.

Con relación a las vacantes de empleo, la medición que realiza el Instituto de Políticas Públicas de la UNAB y la Dirección de Egresados, Empleabilidad y Redes (Alumni) de la citada casa estudios, mostró que un 28% de los reclutadores cree que estas aumentarán, otro 55% que se mantendrán en los mismos rangos, mientras que un 17% que descenderán.

Desde B2B Trust Consulting, Rodrigo Herrera, explicó que las vacantes “aumentarán leve y tímidamente, ante una expectativa eventual de cambio en la dirección económica del futuro Gobierno. Será leve ya que los factores externos tampoco son prometedores dada la incertidumbre geopolítica”.

¿Y los salarios?

En esta edición, el panel también buscó indagar en las expectativas de los head hunters respecto al ajuste de los salarios durante 2025.

En el detalle, un 69% de los expertos planteó que las remuneraciones se ajustarán según la inflación este 2025, mientras que un 28% dijo que se mantendrán sin reajuste, y un 3% que disminuirán.

“Se proyecta que durante 2025 los sueldos en Chile aumenten en línea con la inflación, manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, el crecimiento económico moderado podría limitar aumentos reales significativos, dependiendo de las condiciones específicas de cada sector”, sostuvo Patricia Codecido de Global Jobs.

Los desafíos

Otro tema en el que profundizó el panel, fue en las opciones que los head hunters consideran que serán los principales desafíos del mercado laboral en 2025. Aquí la opción más seleccionada fue el freno en la generación de nuevos proyectos en las empresas, con el 38% de las respuestas.

“Esto refleja una preocupación constante por la falta de dinamismo económico, donde el crecimiento limitado y la incertidumbre dificultan que nuevas inversiones se lleven a cabo, impactando negativamente a la creación de empleos. Como señalaron varios expertos, cuando no hay proyectos nuevos, las vacantes se limitan mayormente a reemplazos de posiciones existentes”, expone el panel.

La segunda opción más destacada como reto fueron los altos costos de contratación debido a nuevas regulaciones laborales.

Otros desafíos relevantes fueron la baja retención de talentos y el desequilibrio entre las expectativas de los postulantes y las características de las ofertas laborales.

“Si la economía no crece, los nuevos proyectos se detienen y eso hace que el mercado laboral se contraiga”, dijo Ana María Icaran, de Icaran Head Hunters.

“El Gobierno y la política, en general, no han estado a la altura de las circunstancias: el país no crece, reformas importantes que no ven la luz, tasas que deberían bajar y no lo hacen, peso depreciado, dólar alto, hace que Chile deje no solamente de ser un país atractivo para invertir, sino que para vivir”, planteó Felipe Cosialls de Shilton Consulting Headhunters.

Con relación a las medidas de flexibilidad en el trabajo para 2025, el panel evidenció que para un 48% de los headhunters dichas políticas de flexibilidad se mantendrán, mientras que un 24% opinó que se reducirán, un 21% que se expandirán moderadamente, y solo un 7% que crecerán significativamente.

Para la economista e investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Francisca Espinoza, los resultados evidencian una percepción deteriorada del mundo del trabajo, el cual consideró enfrenta importantes limitaciones para retomar el dinamismo previo a la pandemia.

“Como se ha advertido, este escenario complejo necesita ser abordado por las autoridades y debe considerarse en las nuevas propuestas legislativas y de política pública que se están discutiendo”, afirmó Espinoza, agregando que el costo laboral ha aumentado “de manera exponencial por las recientes legislaciones implementadas -como el aumento del salario mínimo y la Ley de 40 horas-, lo que desincentiva la contratación y ha incidido en el aumento en la informalidad. En ese sentido, posibles iniciativas como el aumento de la tasa de cotización o el postnatal extendido, aunque bien intencionadas, podrían complejizar aún más esta situación”, advirtió.

Los integrantes del panel