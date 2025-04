Giorgio Boccardo: el exdirigente estudiantil e investigador laboral que llega a tomar la posta en el Ministerio del Trabajo

Tras la salida de Jeannette Jara del gabinete, el Presidente Gabriel Boric optó por nombrar como nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social al exsubsecretario de la misma cartera, Giorgio Boccardo, militante del Frente Amplio.

Boccardo, 43 años, casado y con dos hijos (mellizos que recientemente cumplieron un año), es sociólogo de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Estudios Latinoamericanos y un Doctorado en Ciencias Sociales de la misma casa de estudios.

Fue académico e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en donde se desempeñó como profesor asistente del Departamento de Sociología de dicha universidad.

Como investigador, se ha especializado en modelamiento de estadísticas laborales, automatización, trabajo de plataformas y teletrabajo. A modo de ejemplo, entre 2017 y 2018, realizó la investigación "Caracterización de riesgos laborales entre los trabajadores no cubiertos por el seguro contemplado en la Ley 16.744". Dicha investigación fue financiada por el Instituto de Seguridad Laboral.

También ha sido reconocido por su relación con actores sindicales en el sector público, retail y banca, fue director de la Fundación Nodo XXI (ligada al Frente Amplio, entre 2012-2022) desde la cual lideró investigaciones sobre trabajo, opiniones de proyectos de ley en la Cámara de Diputados y propuestas para la Convención Constitucional.

Anteriormente, también investigó temas relacionados a los riesgos psicosociales en las trabajadoras domésticas, subcontratación, entre otros temas.

Su trayectoria en política

Es militante del Frente Amplio (previamente en Comunes) y en su época estudiantil fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) entre 2006 y 2007.

Según una reseña personal -escrita por él mismo en su época como dirigente estudiantil-, se interesó en la política a los 16 años, cuando participaba en temas relacionados a la cultura. "En mi casa se hablaba harto de política, de actualidad, de cultura, las sobremesas eran largas y bien conversadas. Ellos eran re preocupados, me iba re bien en el colegio y en el atletismo, que absorbía gran parte de mi tiempo", dice el texto.

De acuerdo a dicha descripción, durante cuatro años estudió Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica de Valparaíso, pero nunca se vio desempeñándose en dicha área, lo que lo impulsó a ingresar a sociología.

En 2004, ingresó a Surda -un movimiento político chileno de tendencia autonomista de izquierda-, desde el cual comenzó a participar activamente en la política universitaria.

"Tampoco es un gran tema preguntarme qué tan de izquierda soy. Me siento más al lado de la tradición autonomista, si eso se aglutina al lado de la izquierda, muy bien, pero no cargo con un lastre. No reniego de la izquierda pero no es un tema defender cuán de izquierda soy. Como izquierda amplia nos levantamos a la Fech yendo desde los problemas locales a lo macro, más que desde la idea de ser más o menos de izquierda", relata su descripción.

Desde el 11 de marzo de 2022, ha ejercido como subsecretario del Trabajo. Durante su gestión impulsó temas como la Ley 40 Horas, la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la Ley que moderniza ChileValora, y el aumento del salario mínimo. Al interior del Congreso, además, ha destacado por su rol de articulador, gestor y promotor de puentes de diálogo para materializar la agenda laboral de la administración Boric.

En los últimos meses, y bajo un trabajo colaborativo y coordinado con el ministro de Economía, Nicolás Grau, Boccardo ha participado activamente en la elaboración y presentación del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, en las aristas de protección al empleo. También ha tomado un rol crucial en la gestión de los planes de acción ante las emergencias que ha atravesado el país, como inundaciones e incendios.

De cara a los desafíos del Chile del Siglo XXI, con pertinencia territorial y con un sentido descentralizador, gestionó la implementación y el levantamiento de los Consejos Regionales de Capacitación en todo Chile.

Tras nombrarlo como nuevo ministro del Trabajo, el presidente Boric le transmitió a Boccardo que “deberá liderar la implementación impecable de la reforma de pensiones y le mandato como prioridad sacar adelante la ley de sala cuna para Chile, que junto con la modernización de la educación parvularia buscan terminar con barrera de entrada a las mujeres al mercado laboral formal”.

En su primera intervención como ministro, Boccardo señaó que “vamos a seguir por la senda de las reformas lideras por la exministra Jeannette Jara. El Presidente ha sido claro en las prioridades, implementar en tiempo y forma la reforma de pensiones”.