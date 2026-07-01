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Ingresos laborales se enfrían en Chile y crecen a su menor tasa en cinco años

Según datos de la CCS, en abril el empleo en el sector público retomó las caídas, cayendo en 9 de los últimos 12 meses.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 08:45 hrs.

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<p>Ingresos laborales se enfrían en Chile y crecen a su menor tasa en cinco años</p>

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