Ingresos laborales se enfrían en Chile y crecen a su menor tasa en cinco años

Según datos de la CCS, en abril el empleo en el sector público retomó las caídas, cayendo en 9 de los últimos 12 meses.

La ola de frío polar que afecta en estos momentos a la zona central del país pareciera ser un reflejo de la situación del mercado laboral, que en mayo volvió a mostrar cifras preocupantes, con un aumento de la tasa de desempleo a 9,4%, por encima de lo que esperaban los analistas y su mayor nivel en casi cinco años.

A esto se suma la quinta contracción consecutiva de la economía, con un Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) que cayó un 0,9% en el mes de mayo, según informó esta mañana el Banco Central.

El deterioro en la economía también tiene como correlato la baja expansión que mostraron los ingresos laborales, medidos como masa salarial.

Según datos de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el indicador registró en abril su menor crecimiento en los últimos cinco años, al expandirse apenas un 1,6% en doce meses.

La masa salarial refleja el total de ingresos laborales percibidos por los trabajadores remunerados, por lo que es un componente clave para el análisis del consumo privado y el ahorro en la economía.

"Esta desaceleración, que se viene observando desde septiembre de 2024, cuando alcanzó su punto más alto con un 7,4%, es atribuida a la debilidad en el empleo y la normalización de las remuneraciones. Ambos componentes, empleo y remuneraciones, han contribuido a esta trayectoria de desaceleración", señala el reporte del gremio.

Agrega que el crecimiento del empleo formal mostró su primera contracción desde la pandemia en abril, mientras que las remuneraciones se ven afectadas por la menor demanda en el mercado laboral y la normalización tras los ajustes por salario mínimo.

La estimación de la masa salarial ampliada, que incluye a trabajadores no asalariados, también evidencia una desaceleración, creciendo un 2,4% real en 12 meses en abril, en contraste con el 3,7% del año anterior.

Sector público sigue a la baja

A pesar de un leve incremento anual del empleo total del 0,7%, equivalente a 68 mil puestos adicionales, la situación se caracteriza por un bajo dinamismo laboral, explica la CCS en su análisis respecto al panorama sectorial tanto para empleo como para las remuneraciones.

Por ejemplo, sectores como Salud y Asistencia Social (5,9%), Industria Manufacturera (4,1%) y Actividades Profesionales y Científicas (10,5%) mostraron los mayores incrementos de empleo. Sin embargo, rubros como la Administración Pública (-6,9%), Información y Comunicaciones (-13,2%), y Actividades Financieras y de Seguros (-12,7%) experimentaron significativas contracciones en el cuarto mes del año.

En el caso del sector público, retoma las caídas e hilvana contracciones en su nivel de empleo en nueve de los últimos doce meses.

En términos nominales, las remuneraciones evidenciaron un crecimiento de 5,7% en los últimos doce meses, lo que refleja una clara desaceleración si se compara con el 8,2% de expansión que exhibía este mismo indicador en abril de 2025, recalca la CCS

"Para los próximos meses, se espera que persista este escenario de bajo dinamismo laboral y debilidad en la trayectoria de la masa salarial, en un contexto de fragilidad y estancamiento en el mercado del trabajo. El efecto compensatorio de los incrementos salariales tiende a agotarse comomotor de los ingresos laborales agregados, lo que sugiere que sin un punto de inflexión macroeconómico, el crecimiento de la masa salarial seguirá encontrando un techo estructural", cierra el análisis proyectando la situación a futuro.